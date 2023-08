Giappone in miracolo economico? PIL oltre le aspettative, tassi negativi ed inflazione bassa

Mentre la maggior parte delle economie sviluppate del mondo sta lottando con la crescita, il Giappone ha sorpreso gli analisti con un’eccezionale impennata del PIL nel secondo trimestre. Il Giappone appare come un attore finanziario anomalo all’interno delle economie del G7 per quanto riguarda le sue politiche monetarie.

Il PIL giapponese è aumentato di un incredibile 6% su base annua nel secondo trimestre del 2023, ben oltre la stima di crescita del 3,1%. Ciò rappresenta una crescita trimestrale dell’1,5%, ancora una volta quasi il doppio delle stime dello 0,8%.

Questo è il trimestre con la migliore performance per l’economia giapponese dal 2020. Le restrizioni Covid sono state completamente cancellate nel 2022 causando un’impennata del turismo estero e delle esportazioni.

Le esportazioni sono aumentate del 3,2% nel secondo trimestre, trainate principalmente dalle vendite di automobili.

La borsa Nikkei di Tokyo ha registrato un leggero rialzo martedì, crescendo del +0,56% prima della campanella.

Tuttavia, questa crescita estrema maschera un calo della domanda interna, in calo dello 0,3% dal primo trimestre. Takumi Tsunoda, economista senior presso lo Shinkin Central Bank Research Institute, ha presentato un quadro molto più sobrio dell’economia giapponese.

«Il fattore più importante è stato un calo delle importazioni che ha spinto verso l’alto il PIL», ha affermato Tsunoda. «Non significa una forte ripresa dell’economia giapponese.»

Il ministro dell’Economia giapponese Shigeyuki Goto ha dichiarato di aspettarsi una crescita moderata del PIL in futuro, con rischi derivanti da un’economia globale incerta.

Inflazione e politica monetaria

L’economia giapponese è riuscita a crescere così tanto grazie ad una politica monetaria apprensiva da parte della Banca del Giappone. Il paese ha il tasso di inflazione di base più basso nel G7, pari a 3,3%. In confronto, l’inflazione core americana è del 4,7% e quella dell’UE è del 5,5%.

Tuttavia, la Banca del Giappone è preoccupata per ciò che l’aumento dell’inflazione può fare alla sua economia in ripresa. Allo stesso tempo, la BoJ non sembra ancora disposta ad alzare i tassi di interesse come i suoi omologhi internazionali.

La BoJ ha trovato un compromesso nella sua ultima riunione, mantenendo bassi i tassi di interesse ma alzando lo YCC. Il Yield Curve Control (YCC) è uno strumento monetario utilizzato dalla BoJ per collegare il rendimento delle obbligazioni a 10 anni con i tassi di interesse.

Lo YCC consentiva una differenza dello 0,25% nei rendimenti delle obbligazioni a lungo termine rispetto ai tassi di interesse. Nella loro ultima riunione, la BoJ ha alzato l’YCC a 0,5%, consentendo rendimenti migliori per le obbligazioni a 10 anni.

«In quanto tale,» ha concluso Takumi Tsunoda, «la banca centrale manterrà l’attuale politica monetaria e adotterà una posizione attendista per il momento.»

Nel frattempo, la American Federal Reserve ha recentemente alzato i tassi di interesse a 5,5% e potrebbe continuare a settembre. In confronto, i tassi di interesse del Giappone sono attualmente -0,1%.

Articolo pubblicato su Money.it edizione internazionale il 2023-08-15 13:19:51. Titolo originale: Japan GDP flies over expectations as BoJ wants to keep interest rates low