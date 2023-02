Giappone: chi è Kazuo Ueda, il nuovo governatore della Bank of Japan

Kazuo Ueda è il nuovo governatore della Bank of Japan. Chi è l’accademico economista scelto dal Governo per guidare la banca centrale del Paese?

La legge giapponese prevede che il governatore e due vice debbano essere approvati da entrambe le Camere del Parlamento dopo essere stati nominati dal gabinetto.

La nomina, intanto, è stata presentata a una commissione parlamentare di entrambe le camere e ci si aspetta che i candidati esprimano le loro opinioni sulla politica monetaria in Parlamento.

L’ufficializzazione della scelta del nome di Ueda pone fine a settimane di speculazioni mentre i nomi si rincorrevano, facendo notizia e scatenando rumors con diversi effetti oscillanti nei mercati.

Sotto Kuroda, la BOJ ha adottato una politica di controllo della curva dei rendimenti, utilizzando una strategia di acquisto di titoli di stato per controllare i tassi di interesse a lungo termine. In gran parte non al passo con le politiche di altre banche centrali, la BOJ è stata recentemente messa sotto pressione. Per questo, l’arrivo del nuovo governatore suscita interesse.

Investitori, analisti ed esperti si chiedono chi è il nuovo governatore della Bank of England, Kazuo Ueda?

Kazuo Ueda alla guida della BOJ: chi è il nuovo governatore?

Kazuo Ueda, 71 anni, succederà a Haruhiko Kuroda, il cui secondo mandato quinquennale termina l’8 aprile, secondo i documenti presentati al Parlamento giapponese dal Governo martedì 14 febbraio.

Accademico, autore ed ex membro del consiglio della BOJ, Ueda avrà il compito di guidare la banca centrale in un periodo difficile. L’attesa è tutta su come proseguirà l’attuale politica monetaria estremamente accomodante in Giappone e se verrà stabilito un corso per la normalizzazione.

Dopo l’approvazione del Parlamento data per certa, Ueda presiederà la sua prima riunione politica della BOJ il 27-28 aprile. Il segretario capo di gabinetto Hirokazu Matsuno ha dichiarato che il prossimo governatore è un “economista di spicco a livello internazionale” e ha espresso la speranza che la BOJ collabori con il governo per stimolare la crescita.

Parlando ai giornalisti vicino alla sua residenza a Tokyo, Ueda ha detto che “farà del suo meglio” se la nomina sarà approvata dalla Dieta.

Un accademico pacato, con un dottorato di ricerca presso il Massachusetts Institute of Technology, Ueda è visto come un pragmatico che può adattare in modo flessibile le sue opinioni sulla politica monetaria.

Prende il timone della BOJ con l’inflazione che corre al doppio dell’obiettivo della banca centrale, il che ha fornito agli investitori una scusa per attaccare il tetto dello 0,5% fissato sul rendimento dei titoli a 10 anni.

In un articolo di opinione sul Nikkei lo scorso luglio, Ueda ha messo in guardia contro l’aumento prematuro dei tassi in risposta all’inflazione guidata principalmente da fattori di spinta esterni, come i costi. Ma ha anche scritto che la BOJ deve alla fine considerare come uscire dalla sua politica ultra-accomodante, sottolineando la difficoltà di mantenere il limite di rendimento quando l’inflazione aumenta.

Cosa pensano gli analisti di Kazuo Ueda?

Nell’attuale panorama finanziario ed economico globale, sapere chi è Kazuo Ueda e come si muoverà come governatore della Banca centrale del Giappone, terza economia mondiale, è molto importante.

Per questo, si stanno diffondendo diverse analisi e previsioni. “È probabile che Ueda si concentri sulla teoria e sull’analisi empirica nel guidare la politica monetaria. Non credo che continuerà pigramente una politica che non ha funzionato e che mostra effetti collaterali crescenti”, affermato Naomi Muguruma, economista di mercato senior presso Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

“C’è la possibilità che la BOJ metta fine alla sua politica di limitare il rendimento dei titoli a 10 anni questa primavera o estate. Una volta rimosso l’obiettivo di rendimento a 10 anni, la BOJ potrebbe aspettare di vedere come si svilupperanno l’inflazione e le economie estere per decidere quando uscire dai tassi negativi”, ha affermato Izuru Kato, capo economista di Totan Research.

Nick Smith, stratega giapponese presso i mercati dei capitali e gruppo di investimento CLSA, ha affermato che la politica di controllo della curva dei rendimenti dovrebbe essere eliminata, “probabilmente non appena la seconda metà dell’anno”, descrivendo l’attuale politica della BOJ come “insostenibile”.

Alcuni vedono Ueda come una colomba, altri come un falco, notando che potrebbe essere descritto come «un pragmatico» nella sua prospettiva. Smith ha affermato che le nomine e il previsto spostamento verso la normalizzazione sono stati in definitiva “positivi per le banche e lo yen”.

Il Chief Global Strategist di Nikko Asset Management, John Vail, ha affermato che Ueda, con il suo background accademico, pragmatismo e statura professionale, sarebbe in grado di “ottenere il rispetto immediato delle sue controparti globali”.