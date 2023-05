Perché (e come) l’Italia deve sfruttare la recessione della Germania

La Germania è finita in recessione. Ma le cose sono andate addirittura peggio del previsto: gli analisti si aspettavano una leggera contrazione di appena lo 0,1% del PIL, invece il PIL tedesco nel primo trimestre è calato dello 0,3% rispetto a quello precedente. E siccome questo è il secondo trimestre a crescita negativa (quello precedente aveva segnato -0,5%) la recessione è ormai conclamata.

Il Fondo Monetario Internazionale Monetario internazionale aveva già previsto, nello scorso bollettino di aprile, che la crescita economica tedesca potesse risultare a fine anno la peggiore di tutta l’Eurozona e a quanto pare ci aveva azzeccato. Ma allora perché troviamo il ministro dell’economia Lidner in prima fila per rendere il Patto di Stabilità e Crescita ancor più stringente per la politica fiscale? E perché Joachim Nagel, il Presidente della Bundesbank, in seno al consiglio direttivo della BCE risulta ancora tra i ‘falchi’ che vogliono spingere per un ulteriore aumento dei tassi? [...]