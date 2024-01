Germania, com’è finito il 2023? Recessione evitata, ma la crisi è profonda

La Germania evita per un soffio la recessione, ma conferma la sua profonda crisi economica nel 2023: questo è emerso dall’Ufficio federale di statistica tedesco.

Secondo una stima preliminare di lunedì, il prodotto interno lordo è sceso dello 0,3% tra ottobre e dicembre. Ma con i tre mesi precedenti rivisti al rialzo dallo 0,1% allo 0%, la più grande economia europea ha evitato due trimestri consecutivi di contrazione (che segnalano una recessione tecnica).

È stato comunque un anno difficile: Il Pil si è ridotto sempre dello 0,3% nell’arco dei 12 mesi, la prima flessione di questo tipo dai tempi della pandemia. Si tratta di un resoconto in netto contrasto con le altre economie del mondo – probabilmente la Germania è stata l’unica economia del Gruppo dei Sette a contrarsi – e che solleva interrogativi sul futuro del Paese come potenza industriale.

La Germania non è più una potenza? Il bilancio 2023

Nel 2023 in Germania lo sviluppo economico complessivo ha vacillato in un contesto che continua a essere caratterizzato da molteplici crisi: queste le parole di Ruth Brand, presidente dell’ufficio statistico tedesco.

La nazione, la prima nel G7 a riportare una stima del Pil del quarto trimestre, nel 2023 è stata individuata dagli esperti come la più debole tra i principali Paesi sviluppati del mondo. I motivi di tale debolezza sono stati in gran parte legati al settore manifatturiero che vacilla a causa dell’aumento dei costi energetici, al rialzo dei tassi di interesse e alla debole domanda estera.

Anche se l’anno è iniziato con il sollievo che lo shock energetico innescato dalla guerra della Russia in Ucraina sarebbe stato più gestibile di quanto inizialmente temuto, l’economia ha perso slancio e non ha mai ripreso davvero a crescere. La ripresa attesa nella seconda metà dell’anno non si è concretizzata, con l’attività che è stata fragile nonostante il calo dell’inflazione.

Il settore manifatturiero tedesco, esclusa l’edilizia, è scivolato di un netto 2%, guidato dalla minore produzione nel settore dell’approvvigionamento energetico. Anche la debole domanda interna dello scorso anno e le “dinamiche economiche globali contenute” hanno soffocato il commercio estero, nonostante il calo dei prezzi. Le importazioni sono diminuite dell’1,8%, più bruscamente delle esportazioni.

Come mostrano i dati, nel 2023 i consumi delle famiglie sono diminuiti dello 0,8% rispetto all’anno precedente e la spesa pubblica è scesa dell’1,7%.

La Germania, più di altri Paesi europei, si è trovata - e si trova ancora oggi - ad affrontare la epocale e non più rimandabile: adeguare alle novità del mondo un modello di business che è stato a lungo basato sulle importazioni di energia russa e su una forte dipendenza dalla Cina, sia per i componenti che come mercato per le auto con motore a combustione.

Cosa aspettarsi nel 2024? La Germania resta in crisi

Capital Economics prevede che i problemi della Germania non siano ancora finiti e non stima alcuna crescita per il Paese nel 2024.

“Le condizioni recessive che si trascinano dalla fine del 2022 sembrano destinate a continuare anche quest’anno”, ha affermato in una nota il capo economista europeo Andrew Kenningham. “È vero, il recente calo dell’inflazione dovrebbe fornire un certo sollievo alle famiglie, ma è probabile che gli investimenti residenziali e aziendali subiscano una contrazione e l’edilizia si sta dirigendo verso una forte flessione, mentre il governo sta inasprendo drasticamente la politica fiscale. Prevediamo una crescita pari a zero del Pil nel 2024”.

“Alcuni si consolano nel fatto che l’economia è ’solo’ bloccata nella stagnazione e ha evitato una recessione più grave. Ma questo non dovrebbe essere motivo di compiacenza”, ha detto Carsten Brzeski, responsabile globale della macro di ING. Guardando al futuro, almeno nei primi mesi del 2024, molti dei recenti freni alla crescita saranno ancora presenti e, in alcuni casi, avranno un impatto ancora più forte rispetto al 2023, ha affermato l’economista.

“Il rischio che il 2024 sarà un altro anno di recessione è alto”, ha aggiunto Brzeski.

Secondo il capo economista di Commerzbank Joerg Kraemer, è preoccupante che l’economia tedesca non sia cresciuta quasi per niente dallo scoppio del coronavirus. “Questo è un evento raro e riporta alla memoria gli anni successivi allo scoppio della bolla del mercato azionario all’inizio del millennio”.

Martin Ademmer, economista, su Bloomberg ha evidenziato che la crescita accelererà lentamente nel 2024 e raggiungerà lo 0,5% durante l’anno poiché i redditi reali più elevati potrebbero dare una spinta ai consumi delle famiglie. Tuttavia, la recente battuta d’arresto delle aspettative delle imprese sottolinea il rischio che una debolezza più pronunciata del settore provochi il proseguimento del rallentamento nel primo trimestre del 2024.