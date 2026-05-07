Germania, addio auto. Ecco qual è il vero motore dell’economia tedesca

Per anni l’economia tedesca è stata trainata dal settore dell’automotive, vero fiore all’occhiello del Paese. Fino a poco tempo fa, l’industria automobilistica garantiva circa 800.000 posti di lavoro diretti in Germania, pari a circa il 6% del Pil nazionale. Il cosiddetto «triangolo sacro» era formato da Volkswagen￼, BMW￼ e Mercedes-Benz￼, con i marchi premium tedeschi che, in un determinato periodo storico, hanno controllato quasi il 90% del mercato globale delle auto di lusso.

Poi, però, il settore è stato travolto dalla rivoluzione elettrica. Sono entrati in scena soprattutto i produttori cinesi, diventati leader nella realizzazione di veicoli elettrici e nella transizione energetica. Le grandi case tedesche si sono dimostrate impreparate e ancora oggi faticano a trovare una valida alternativa al motore termico e ad avviare una vera transizione verso l’elettrico.

Il risultato è che l’industria automobilistica tedesca è entrata in crisi e non riesce più a rappresentare il motore trainante dell’economia nazionale. Lo scorso anno la produzione automobilistica in Germania è scesa di un ulteriore 1,3%, mentre il Paese produce oggi circa il 25% di automobili in meno rispetto al picco raggiunto nel 2017.

La stessa Volkswagen sta procedendo con il taglio di 35.000 dipendenti entro il 2030. Allo stesso tempo, Ford￼ ha interrotto la produzione di automobili nel suo storico stabilimento tedesco dopo 55 anni di attività ininterrotta, lasciando senza lavoro circa 1.700 dipendenti. A gennaio di quest’anno anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha riconosciuto pubblicamente che alcuni comparti dell’economia tedesca si trovano in una situazione critica, e tra questi figura senza dubbio il settore automobilistico.

A trainare l’economia tedesca, però, sta emergendo un altro comparto destinato a crescere in modo vertiginoso nei prossimi anni, anche a causa delle tensioni geopolitiche globali, dei nuovi conflitti e della corsa al riarmo che sta coinvolgendo numerosi Paesi occidentali. Il nuovo motore economico della Germania sembra infatti essere il settore della difesa.

La difesa è il nuovo motore dell’economia tedesca

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Diverse aziende hanno già registrato aumenti enormi di fatturato e puntano a crescere ulteriormente entro il 2030. È il caso di Rheinmetall￼, il colosso tedesco che produce carri armati, munizioni di artiglieria e veicoli militari. Nel novembre 2025 l’azienda ha annunciato agli investitori che il proprio fatturato potrebbe quintuplicare entro il 2030, arrivando a circa 50 miliardi di euro.

Già oggi è considerata una delle aziende più importanti del settore degli armamenti in Europa. Anche il valore delle azioni è esploso: negli ultimi tre anni il titolo è cresciuto di oltre l’800%, superando persino Volkswagen in termini di capitalizzazione di mercato.

Anche Helsing￼, azienda con sede a Monaco di Baviera specializzata in sistemi di intelligenza artificiale per uso militare, ha raccolto circa 600 milioni di euro di investimenti. Nel frattempo Quantum Systems￼ ha ottenuto altri 180 milioni per lo sviluppo di droni da ricognizione.

Ormai quasi il 90% dei capitali europei destinati alla tecnologia per la difesa confluisce in aziende tedesche. La Germania si sta trasformando rapidamente in un vero e proprio polo dell’innovazione militare europea, attirando la maggior parte degli investimenti strategici del continente.