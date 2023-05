Chi è e cosa ha fatto George Santos, il deputato americano che è stato incriminato

Cercare di ricostruire la biografia di George Santos non è di certo un compito agevole, visto che questo 34enne deputato repubblicano, il primo nella storia del Gop a essere dichiaratamente omosessuale, è accusato tra le tante cose anche di aver falsificato il proprio cv.

Santos infatti oltre ad aver mentito per la procura in merito alla sua biografia e al suo curriculum, è finito nella bufera negli Stati Uniti anche per delle accuse di riciclaggio, malversazione, violazione delle leggi sul finanziamento elettorale, frode bancaria e anche per aver rubato dei soldi destinati al cane morente di un veterano di guerra.

Una serie di vicende che hanno creato non pochi imbarazzi tra i repubblicani, specialmente ora che negli Usa già sono in campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziali del 2024, ma finora Santos ha sempre resistito a chi ha invocato le sue dimissioni.

Adesso però come Oltreoceano ha riferito la Cnn, il deputato è stato incriminato dalla procura federale e oggi dovrebbe presentarsi al tribunale di New York un po’ come accaduto qualche settimana fa a Donald Trump.

Ma chi è George Santos? Vediamo la biografia e i reati contestati a questo politico americano che, nonostante la bufera mediatica e giudiziaria in cui è finito, ha manifestato la volontà di ripresentarsi alle prossime elezioni.

La biografia di George Santos

La biografia di George Santos di certo non è quella tipica del politico repubblicano. Figlio di immigrati brasiliani - proviene comunque da una famiglia molto agiata - alle elezioni midterm dello scorso anno a soli 33 anni è riuscito a conquistare un seggio alla Camera nel terzo distretto dello Stato di New York, da sempre un autentico fortino democratico.

Il primo mistero di Santos riguarda addirittura il suo luogo di nascita, visto che ancora non si è capito se sia venuto al mondo il 22 luglio del 1988 negli Stati Uniti o in Brasile; di certo c’è che da piccolo ha frequentato delle scuole a New York per poi trasferirsi nel Paese di origine dei suoi genitori nel 2008 rimanendoci poi fino al 2011.

Dichiaratamente omosessuale, nel 2012 è tornato negli Usa iniziando a lavorare in un call center prima di cimentarsi nella carriera politica al momento della scesa in campo di Donald Trump tra le fila del Partito Repubblicano.

Nel 2020 ha provato per la prima volta a farsi eleggere alla Camera dei Rappresentarsi tra le fila del Gop, fermandosi però al 43,4% dei voti e venendo sconfitto così dal democratico Thomas Suozzi. Due anni più tardi però George Santos è riuscito ad arrivare a Washington strappando ai democratici con il 52% dei voti il terzo distretto congressuale di New York.

George Santos: i reati di cui è accusato

Le prime accuse che negli Usa sono state rivolte a George Santos riguardano la sua biografia: il deputato infatti avrebbe truccato il suo curriculum inserendo una laurea al Baruch College ed esperienze lavorative con Citigroup e Goldman Sachs, con alcuni giornalisti che avrebbero fatto emergere come non ci siano tracce di questi titoli e collaborazioni lavorative.

Senza entrare mai nel merito, Santos ha definito queste inchieste giornalistiche delle “calunnie”, ma i guai per lui sono ben altri. In Brasile per dire ci sarebbe una indagine su alcuni suoi acquisti fatti da ragazzo utilizzando un libretto degli assegni rubato.

Poi ci sono altre accuse molto pesanti tra cui quella di aver incassato del denaro destinato alla sua campagna elettorale, di aver messo in atto una frode bancaria e di aver violato le leggi sul conflitto di interesse. In più ci sarebbe anche una controversa vicenda legata a una sua associazione animalista di volontariato.

Infine c’è la questione del suo credo religioso: Santos in campagna elettorale avrebbe dichiarato di essere di fede ebraica e di essere diretto discendente di vittime dell’Olocausto, mentre invece sarebbe stato appurato che tutti i suoi familiari siano cattolici.

Insomma capire chi sia veramente George Santos non è un’impresa semplice, ma ora che dovrà presentarsi in tribunale di certo verrà fatta chiarezza sulla sua storia e sui reati di cui è accusato.