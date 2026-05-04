George Clooney ha guadagnato $700 milioni con la tequila. E ora punta tutto su questa bevanda

George Clooney non è solo uno degli attori più famosi al mondo. È anche un imprenditore con il fiuto per gli affari, capace di trasformare un’idea nata quasi per gioco in un’operazione da miliardi di dollari.

Dopo aver venduto il marchio di tequila Casamigos a Diageo per una cifra pari a circa un miliardo di dollari (700 milioni garantiti subito, altri 300 legati alle performance) la star di Hollywood è tornata sul mercato delle bevande. Stavolta, però, ha eliminato l’ingrediente principale: l’alcol.

La nuova scommessa di Clooney: Crazy Mountain

Lanciato a marzo 2026, Crazy Mountain è il nuovo progetto imprenditoriale di Clooney insieme ai suoi soci storici, l’imprenditore Rande Gerber e il promotore immobiliare Mike Meldman, gli stessi con cui aveva costruito Casamigos.

Il brand punta tutto sulla birra analcolica, un segmento in forte crescita che sta conquistando scaffali e consumatori in tutto il mondo.

I numeri parlano chiaro fin da subito: in meno di due mesi dal lancio, Crazy Mountain è già disponibile online e in oltre 25 stati americani. Sul fronte degli investimenti, il progetto ha raccolto 15 milioni di dollari, con CAVU Consumer Partners come principale finanziatore e la partecipazione di nomi come Coatue Management e Discovery Land Company.

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L’esplosione del mercato analcolico

Crazy Mountain arriva in un momento particolare per il settore bevande. Negli Stati Uniti, come in molti altri paesi occidentali, è in corso una trasformazione profonda nelle abitudini di consumo legate all’alcol. Sempre più americani scelgono di ridurre o eliminare del tutto le bevande alcoliche, per ragioni che vanno dalla salute al benessere mentale, passando per considerazioni economiche e di stile di vita.

In questo contesto, la birra analcolica si è affermata come il prodotto di punta del settore: secondo i dati NielsenIQ, rappresenta l’83% delle vendite nell’intera categoria dei prodotti analcolici, lasciando ben distanziati vino senza alcol (11,2%) e spirits analcolici (5,7%). Il mercato complessivo negli USA, secondo le stime di IWSR, dovrebbe raggiungere i 5 miliardi di dollari entro il 2028.

Clooney non è l’unico volto noto ad aver fiutato l’opportunità: anche l’attore Tom Holland ha lanciato il suo brand analcolico, BERO, nel 2024, già valutato oltre 100 milioni di dollari.

Perché questa mossa interessa anche agli investitori comuni

Per chi segue i mercati, la storia di Crazy Mountain offre spunti concreti. Prima di tutto, conferma che i cambiamenti nei comportamenti dei consumatori, quando sono strutturali e misurabili, creano opportunità di investimento reali. In secondo luogo, ricorda che le scommesse sulle startup, per quanto allettanti, restano ad alto rischio: studi accademici stimano che circa il 75% delle aziende finanziate da venture capital non riesca a restituire il capitale agli investitori.

L’elemento “celebrity” conta, ma non è tutto. Il nome di Clooney porta visibilità immediata, ma gli investitori professionali guardano anche al team, al timing e alla scalabilità del modello. Infine, anche chi non può accedere direttamente a round privati può cavalcare il trend analcolico attraverso i grandi gruppi beverage quotati in borsa, i distributori e i retailer che stanno tutti adattando la loro offerta alla domanda crescente di prodotti senza alcol.