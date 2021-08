I gelati migliori da acquistare al supermercato: la classifica 2021

I freezer dei supermercati durante i mesi estivi straripano di ogni tipo di gelato confezionato: ma quali sono i migliori? Non c’è niente da fare, il gelato piace proprio a tutti e lo dimostra la vastissima scelta di formati e gusti che puntualmente, con i primi caldi, spuntano nelle corsie dei supermarket.

Chiaramente non hanno niente a che vedere con quelli delle ottime gelaterie artigianali del nostro Paese, ma durante i giorni più afosi possono essere una valida alternativa per trovare un po’ di sollievo dal caldo estivo. Vediamo dunque quali sono i migliori secondo la classifica di Altroconsumo.

I migliori gelati del supermercato: la classifica

Nel corso dell’anno della pandemia, complice anche il lockdown e le chiusure a rubinetto che si sono susseguite nel corso dei mesi, la vendita di gelato nei supermercati è incrementata notevolmente, tanto che l’Unione Italiana Food parla di un +5% nel 2020. Anche il mercato si è evoluto ed oggi, nei banchi freezer della grande distribuzione, troviamo moltissime alternative che vanno dai grandi classici, alle mini-size fino ai gelati vegani. Ma quali sono i migliori? A stabilirlo la classifica di Altroconsumo:

Sammontana - ghiacciolo all’anice della linea Dadaumpa; Carrefour - ghiacciolo al limone; Coop - ghiacciolo limone Conad - ghiacciolo all’amarena

In totale Altroconsumo, nello stilare la sua classifica, ha preso in esame ben 156 gelati provenienti da diverse marche, analizzando diversi aspetti come le caratteristiche nutrizionali e la composizione dei prodotti. In linea di massima i gelati del supermercato non si sono rivelati essere di buona qualità, infatti meno del 20% ha raggiunto un punteggio accettabile. Tutti gli altri secondo l’indice di Altroconsumo, hanno ottenuto un punteggio inferiore a 50, indicando un prodotto di bassa qualità.

leggi anche Supermercati più economici in Italia: classifica 2020

Gli elementi di un buon gelato

Quali sono gli elementi che stabiliscono se un gelato del supermercato è buono oppure no? In linea di massima Altroconsumo precisa che nei gelati al latte la quantità delle proteine del latte deve essere almeno il 2%, mentre i grassi al 2,5%. Nei gelati alla panna invece i grassi devono essere almeno l’8%. Per i gelati allo yogurt è importante fare attenzione al nome: nel “gelato allo yogurt”, lo yogurt deve essere almeno il 40%, invece nel “gelato con yogurt” è sufficiente il 20%.

Passando a quelli con la frutta, questa non deve mai essere al di sotto del 15%, ad eccezione degli agrumi e della frutta esotica che può essere al 10%. Anche nei ghiaccioli la frutta (succo o polpa) deve essere almeno il 10%. Attenzione anche alle coperture, nel caso in cui siano “ricoperti al cioccolato” - i preferiti dei bambini - questa deve essere composta per almeno la metà da cioccolato, nel caso dei “ricoperti al cacao” la percentuale minima scende al 5%.