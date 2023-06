Funerale Silvio Berlusconi: orario, dove si farà e programma

Silvio Berlusconi è morto ieri all’età di 86 anni per le conseguenze della leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo. Si è spento al San Raffaele di Milano dove era ricoverato da tre giorni per degli accertamenti. Grandissima la commozione da parte sia del mondo politico che imprenditoriale ma anche del mondo televisivo, quella televisione che ha contribuito ad innovare grazie a Mediaset.

Nessuna camera ardente è stata allestita ma ad Arcore hanno accesso soltanto i familiari più stretti. Sono stati indetti i funerali di Stato che si terranno domani 14 giugno alle ore 15 al Duomo di Milano. La giornata di domani sarà anche lutto nazionale per dare l’ultimo saluto a chi ha partecipato attivamente alla vita politica nazionale degli ultimi 40 anni. Prevista la presenza di tantissime persone domani in piazza per assistere ai funerali di Silvio Berlusconi. Presenti alla cerimonia ovviamente anche le più alte cariche politiche e dello Stato a partire dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per questo motivo è stato organizzato un imponente piano di sicurezza per far sì che tutto si svolga senza problemi. Ecco il programma dei funerali e come guardarli in tv.

Funerale Silvio Berlusconi: dove, quando e programma

L’inizio del funerale di Stato per Silvio Berlusconi, morto ieri a 86 anni, è fissato per domani 14 giugno alle ore 15 presso il Duomo di Milano. Questa mattina si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per stilare il piano sicurezza. All’interno della cattedrale che può ospitare massimo 2mila persone ci saranno la famiglia, gli esponenti politici, di Governo compreso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per i cittadini che vogliono presenziare alle esequie si sta pensando di allestire dei maxischermi all’esterno della piazza. Piazza Duomo dovrebbe essere transennata con ingressi contingentati in un numero massimo di 5mila persone e vie di fuga laterali in caso di emergenza.

Da gestire anche le modalità d’arrivo dei personaggi illustri come appunto Mattarella ma non solo visto che probabile è anche la presenza di capi di Stato stranieri. Tra le varie ipotesi sul tavolo, c’è quella di far arrivare le auto dal lato di piazza Fontana fino a piazzetta ex Reale; le alternative sembrano essere più complicate da gestire sul fronte della viabilità. Viabilità che ovviamente avrà delle ripercussioni compresa la circolazione dei mezzi pubblici che potrebbero subire modifiche.

Dove vederlo in Tv

La diretta tv dell’esequie sarà organizzata da Mediaset che la manderà in onda probabilmente a rete unificata su tutti e tre i canali del biscione: Rete 4, Canale 5 e Italia 1. La programmazione delle tre reti ha subito da ieri mattina una brusca modifica e ogni programma è stato sospeso per lasciare spazio agli approfondimenti per la scomparsa di colui che ha creduto nel progetto Mediaset.

Previsti giornalisti da tutto il mondo e non è da escludere che la diretta venga realizzata anche per canali esteri. Nel parco di Villa San Martino Berlusconi aveva fatto costruire un mausoleo intitolato “La volta celeste”, che difficilmente, però, potrà ospitare le sue spoglie dopo la cerimonia perché la legge, al momento, lo vieta.

Sono pochi i precedenti in cui il Duomo di Milano ha ospitato funerali di Stato. È avvenuto nel 1969 per la strage di Piazza Fontana con le 17 vittime. Dieci anni dopo esequie di Stato per il magistrato Emilio Alessandrini ucciso dai terroristi di Prima Linea, nel 1993 per tre pompieri e un vigile urbano ammazzati dalla bomba della mafia che distrusse il Pac.

Funerali di Stato in Duomo anche per grandi personalità della cultura e dello spettacolo: dai poeti Eugenio Montale nel 1981 e Alda Merini nel 2009 a Mike Bongiorno, sempre nel 2009. Infine, nel 2015 esequie di Stato per il giudice Fernando Ciampi e il legale Lorenzo Claris Appiani uccisi dall’imprenditore fallito Claudio Giardiello.