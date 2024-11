Freddo gelido nel fine settimana. Italia col sole, ma crollo termico. Ecco dove

Oggi le rivoluzioni non le fanno più i giovani. VIDEO

Il maltempo abbandona l’Italia nel fine settimana, ma non il freddo che avvolgerà la penisola in un’aria gelida soprattutto nella giornata di sabato 23 novembre.

Venerdì 22 novembre finirà ancora all’insegna di residuali piogge temporalesche sulle coste di Abruzzo, Molise e anche in Sicilia, Puglia, Calabria. Il Nord è già sgombro da nubi dalle ore mattutine e il sole prevarrà anche prossimamente. In generale, i giorni di sabato e domenica sono previsti soleggiati e senza più fenomeni di maltempo in tutte le regioni.

La grande sorpresa del weekend la porterà la colonnina di mercurio, destinata a un brusco calo soprattutto in alcune città del Nord e del Centro, dove arriverà sotto lo zero. Per sentire un po’ di aria più mite occorrerà attendere domenica.

Freddo e sole, il fine settimana in Italia con tanto gelo

Mentre la perturbazione che ha portato forti venti e piogge in alcune regioni del Centro-Nord si sta già spostando verso i Balcani, l’Italia aspetta un fine settimana con tanto sole.

La giornata di sabato 23 novembre sarà caratterizzata dal ritorno del bel tempo ovunque. Insieme al clima soleggiato, però, si presenterà anche il gelo. Da Nord a Sud e passando per il Centro, le temperature minime e massime si abbasseranno, lasciando percepire aria polare da pieno inverno anche di giorno.

Nello specifico, ci saranno diffuse gelate nelle regioni settentrionali e centrali. Le città di Milano, Torino, Bologna, Padova e Firenze segneranno temperature sotto lo zero nelle ore più fredde della giornata.

Gli esperti si attendono punte di -3/-4°C in aperta campagna in Piemonte. Molto freddo si sentirà anche in Trentino, Valle d’Aosta, Umbria, Toscana, Basilicata, zone interne del Lazio, Abruzzo. Le temperature massime sono stimate intorno a 8/12°C al Nord, poco superiori al Centro, sui 12/15°C al Sud.

Domenica 24 novembre il clima tornerà più mite, con vendi umidi che soffiano da Sud ad addolcire l’aria. Le nubi torneranno a coprire i cieli delle pianure settentrionali, parte della Toscana e dei monti, ma senza fenomeni piovosi.

L’allerta maltempo è finita?

Il fine settimana si lascerà alle spalle quella che è stata denominata da alcuni meteorologi la burrasca più violenta del 2024. Fortissimi venti e piogge temporalesche hanno colpito soprattutto Liguria, Toscana, Marche, Emilia Romagna causando anche grossi disagi alla circolazione, caduta di alberi e allagamenti.

L’inizio della prossima settimana sarà all’insegna di un tempo più stabile, con possibili piogge deboli sui versanti occidentali di Liguria e Toscana. Il resto della penisola vedrà clima meno freddo e sole.