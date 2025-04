Francesco, il Papa che ha diviso: ritratto di un pontificato controverso

Come investire in borsa?

La notizia della morte di Jorge Mario Bergoglio, Papa Francesco, ha colpito il mondo intero. Primo Pontefice gesuita e primo proveniente dall’America Latina, è stato una figura capace di incarnare un cambiamento epocale nella Chiesa cattolica, ma anche di suscitare profonde divisioni tra i fedeli.

Mentre la macchina vaticana si mette in moto per l’elezione del successore, resta aperta la riflessione su cosa ha realmente rappresentato il suo pontificato.

In questa cornice complessa e densa di implicazioni, abbiamo voluto confrontarci con Lorenza Morello, giurista d’impresa ed esperta di dinamiche istituzionali, per analizzare i tratti salienti di un’epoca che ha visto il Vaticano diventare sempre più protagonista della scena globale – spesso, però, in maniera controversa.

Dalla portata dei suoi gesti simbolici – come l’abbraccio ai migranti, la visita a Lampedusa, l’apertura ai temi LGBT e ambientali – fino ai silenzi che hanno fatto rumore, come quelli su scandali interni o persecuzioni di cristiani in terre lontane, Papa Francesco ha saputo parlare al mondo, ma non sempre ha convinto tutti.

Ripercorreremo anche le teorie – mai del tutto sopite – sull’invalidità del conclave che lo elesse, alla luce delle dimissioni storiche del suo predecessore Benedetto XVI, e ci interrogheremo su quanto questi sospetti abbiano influito sulla percezione della sua legittimità.

Infine, uno sguardo al futuro: in un contesto geopolitico in piena trasformazione, il nuovo conclave sarà chiamato non solo a scegliere un nuovo Papa, ma a ricucire fratture profonde all’interno della Chiesa stessa, tra istanze di modernità e richiami alla Tradizione.