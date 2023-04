Il prossimo futuro è già scritto e passa dal green. Col tempo assisteremo ad una vera e propria inversione di rotta per fronteggiare i problemi ambientali e risparmiare anche qualche spicciolo. L’idea che si appresta a prendere forma è quella di produrre energia rinnovabile da impianti di piccole dimensioni ma molto performanti.

È questa la direzione indicata dalla analisi e ricerche condotte da università e istituti secondo cui presto assisteremo alla messa a punto di celle fotovoltaiche sempre più efficienti.

Allo stato attuale è possibile contare su pannelli fotovoltaici di diversa potenza e dimensione. Svariate sono le tipologie adatte a tutte le tasche. In Veneto, in particolare a Padova, ma anche in Sicilia, sta aumentando il numero delle fabbriche dedite alla produzione di pannelli fotovoltaici. Una tendenza questa che crescerà grazie alla disponibilità dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Basti pensare ai 1,5 miliardi di euro messi a disposizione fino al 2026 per la messa a punto di parchi agrisolari, oltre ai 2,2 miliardi di contributi a fondo perduto fino al 40% di investimento per la realizzazione di comunità energetiche.

Ma il vantaggio, oltre ad essere racchiuso nella sostenibilità ambientale, è da ricercare anche nella convenienza economica dell’investimento. E anche in questo campo già si stanno muovendo i primi passi: dal 2025 il fotovoltaico sarà gratis.

Vediamo insieme quali novità ci aspettano.

Fotovoltaico gratis dal 2024, la nuova frontiera è alle porte: quali sono i vantaggi

La nuova frontiera del fotovoltaico gratis è alle porte. A partire dal 2024 non si dovranno più comprare gli impianti, ma potranno essere “noleggiati” come servizio. Un po’ come è avvenuto con l’entrata in scena delle auto a noleggio, la vendita di un impianto fotovoltaico sarà sostituita da una nuova forma di utilizzo: il noleggio su misura.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di GIFT S.r.l, Alessandro Salvalaio, è un passo avanti in questo senso: la sua impresa con il servizio “FV Cloud” rivolto alle aziende offre già tale servizio. Ma quali vantaggi comporta prendere in affitto un impianto fotovoltaico?

Il primo vantaggio, secondo Salvalaio, è senza dubbio economico. Il fotovoltaico a noleggio evita all’imprenditore un esborso monetario importante, inevitabile in caso di acquisto dell’impianto, così come la burocrazia legata alle pratiche di noleggio di competenza dell’impresa a cui ci si affida. In questo modo l’impresa che decide di prendere in affitto un impianto fotovoltaico può concentrarsi sulla sua attività investendo quanto risparmiato in nuovi prodotti o processi.

Ma ci sono anche altri vantaggi. L’imprenditore inizia a risparmiare già dal momento in cui l’impianto noleggiato viene installato. In questo caso, è la bolletta a dirlo. Si stima, infatti, una riduzione del costo delle utenze di circa il 30% rispetto a quelle pagate senza l’impianto fotovoltaico.

Tuttavia la vera rivoluzione arriverà trascorsi dieci anni dal noleggio, quando l’impianto fotovoltaico verrà regalato all’azienda, a costo zero, completamente gratis. Quest’ultima potrà così godere di altri venti anni di energia pulita.

Fotovoltaico gratis dal 2024, vantaggi anche senza Bonus e agevolazioni?

Una rivoluzione quella del fotovoltaico gratis che getta le basi per la ripartenza della transazione ecologica dopo il fermo del Superbonus 110%. Ma quali sbocchi offre il servizio di noleggio dei sistemi fotovoltaici?

La risposta al quesito è fornita dall’Amministratore di Ambico. Il servizio offerto dalla FV Cloud Gift, secondo Jonathan Morello Ritter, è vantaggioso perché non fa leva sulle agevolazioni e sui Bonus. Un’osservazione che a molti potrebbe risultare paradossale.

L’osservazione di Morello parte dalla considerazione che tutti i progetti diretti alla sostenibilità ambientale devono essere tali a prescindere dalla possibilità di ricorrere o meno alle agevolazioni. E queste ultime devono fare da spinta alla realizzazione del progetto, non da motore trainante.

In altre parole, il fotovoltaico a noleggio di FV Cloud non necessita di Bonus e agevolazioni perché già da sé garantisce un risparmio economico immediato.

Fotovoltaico gratis 2024, cosa ci riserva il futuro

La via da seguire, come già detto dei paragrafi precedenti, è tracciata. Gli obiettivi di sostenibilità e lo spostamento verso le fonti rinnovabili si rafforzeranno nel tempo grazie alla messa a punto di nuovi strumenti incentivati dal PNRR.

La ricerca farà poi il suo attraverso lo sviluppo e la diffusione delle celle solari sottili pronte a rivoluzionare il fotovoltaico da cima a fondo. Secondo uno studio condotto da Imperial College, Amolf e Surrey University, queste celle potrebbero portare ad un’efficienza energetica del 65% rispetto al 25% di quella attuale, ridimensionando il consumo di silicio di ben il 99%.

Sulla stessa lunghezza d’onda è lo studio condotto dall’Università di Padova e del National Renewable Ebergy Laboratory (NREL). La ricerca dimostra come, attraverso degli impulsi laser, dal silicio si possono realizzare delle celle fotovoltaiche ad altissima efficienza energetica.

Cosa ci riserva allora il futuro sulle energie rinnovabili? Impianti sempre più performanti e costi più accessibili.