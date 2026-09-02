Quanto costa un impianto fotovoltaico? In un momento in cui i costi dell’energia restano esposti agli eventi geopolitici e la transizione ecologica è tra i principali obiettivi comunitari, la domanda è più attuale che mai.

Un impianto fotovoltaico è un sistema che trasforma l’energia solare in energia elettrica sfruttando l’effetto fotovoltaico, ovvero la capacità di alcuni materiali come il silicio di generare corrente quando colpiti dalla luce del sole.

Un impianto domestico è composto principalmente dai pannelli fotovoltaici, che catturano la luce solare e la trasformano in corrente continua, dall’inverter, che converte la corrente continua in corrente alternata utilizzabile dagli elettrodomestici, e dal contatore bidirezionale, che misura l’energia prodotta, consumata e immessa in rete. In molti casi si aggiungono le batterie di accumulo, che immagazzinano l’energia in eccesso per usarla quando non c’è sole.

I numeri raccontano una tecnologia ormai matura. A fine 2025, secondo le elaborazioni di Italia Solare su dati Gaudì di Terna, in Italia risultano connessi oltre 2 milioni di impianti (2.092.088), per una potenza complessiva di 43,5 GW. Nel corso del 2025 il fotovoltaico ha coperto circa il 14% della domanda elettrica nazionale, e la taglia fino a 6 kWp rappresenta il 62% di tutti gli impianti installati.

I vantaggi restano gli stessi: risparmio in bolletta, maggiore indipendenza energetica, un ritorno economico nel tempo e la valorizzazione dell’immobile. Vediamo nel dettaglio prezzi, esempi concreti di spesa e agevolazioni in corso.

Quali tipi di impianto fotovoltaico esistono?

Un impianto fotovoltaico si serve dell’energia solare per produrre energia rinnovabile, una fonte che si rinnova di continuo e praticamente non si esaurisce. Si distinguono 3 categorie:

Grid connected

Stand alone

Storage

Gli impianti grid connected sono collegati alla rete nazionale: l’energia prodotta è a disposizione dell’abitazione o dell’azienda, mentre la quota non autoconsumata viene immessa in rete e remunerata (oggi tramite il Ritiro Dedicato, come vedremo).

Gli impianti stand alone non sono allacciati ad alcuna rete elettrica e coprono utenze isolate. Gli impianti storage sono un modello ibrido: prevedono batterie di accumulo per massimizzare l’autoconsumo e ridurre i prelievi serali dalla rete.

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Quanto costa un impianto fotovoltaico? Ecco i prezzi 2026

Il costo di un impianto fotovoltaico dipende dalla potenza installata, dalla qualità dei componenti, dall’eventuale accumulo e dalla complessità dell’installazione. Ecco una panoramica dei costi medi indicativi in Italia nel 2026.

Potenza impianto Ideale per... Prezzo medio (IVA inclusa) 3 kW Appartamento o villetta piccola 5.000 - 7.000 € 4,5 kW Famiglia di 3-4 persone 6.500 - 8.500 € 6 kW Villetta o famiglia numerosa 8.000 - 11.000 €

In termini di costo per potenza, le rilevazioni di mercato 2026 collocano il residenziale chiavi in mano intorno a 1.500-2.300 €/kWp, oppure circa 1.000-1.850 €/kWp secondo altri osservatori (PannelliSolari.info, Selectra), con variazioni legate a componenti, zona e configurazione. Sulle piccole taglie il costo al kW resta più alto perché i costi fissi pesano su pochi chilowatt.

Se si vuole aggiungere l’accumulo, il costo indicativo è di 4.000-5.500 euro per una batteria da 5 kWh e di 7.000-9.000 euro per una da 10 kWh. Le batterie non sono obbligatorie, ma aumentano l’autoconsumo e quindi il risparmio: beneficiano inoltre della stessa detrazione dell’impianto se installate a suo servizio.

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I fattori che incidono sul prezzo

Diversi elementi possono fare lievitare il prezzo.

La qualità dei materiali . Un impianto da 3 kW con pannelli di ottima fattura può costare intorno a 7.500 euro, ma chi si accontenta può spendere anche 2.000 euro in meno .

. Un impianto da 3 kW con pannelli di ottima fattura può costare intorno a 7.500 euro, ma chi si accontenta può spendere anche . Il rendimento , legato all’esposizione solare. In Italia gli svantaggi sono contenuti: tutte le regioni godono di buona irradiazione, con picchi al centro-sud e sulle isole.

, legato all’esposizione solare. In Italia gli svantaggi sono contenuti: tutte le regioni godono di buona irradiazione, con picchi al centro-sud e sulle isole. La capacità di produzione. Gli impianti da 12 kW, destinati soprattutto a utenze aziendali, possono arrivare a costare anche 15.000 euro.

Decisamente meno impattanti le spese per la manutenzione ordinaria, dove si può ipotizzare una tariffa media di circa 35/50 euro per kW.

Quanto si risparmia in bolletta con il fotovoltaico

Oltre a essere un investimento, il fotovoltaico è un’ottima fonte di risparmio. Con un consumo annuo di circa 3.500 kWh, una bolletta tradizionale comporta una spesa attorno a 980 euro. Grazie al fotovoltaico il prelievo dalla rete può ridursi a circa 1.250 kWh, portando la spesa a circa 315 euro: un risparmio di circa 665 euro l’anno con questi consumi ipotetici.

In media, un impianto da 3 kW può far risparmiare tra 600 e 800 euro all’anno con un autoconsumo del 30-40%, mentre un impianto da 6 kW può arrivare fino a 1.800 euro grazie alla maggiore produzione. Un punto oggi decisivo: chiuso lo scambio sul posto per i nuovi impianti, il vero motore della convenienza è l’autoconsumo diretto, non la vendita del surplus.

Incentivi fotovoltaico 2026: quali sono e quanto valgono

Il quadro degli incentivi 2026 è articolato ma leggibile. Per i privati, lo strumento cardine resta il Bonus ristrutturazioni (qui il nostro approfondimento specifico), confermato dalla Legge di Bilancio 2026 fino al 31 dicembre 2026.

Detrazione IRPEF del 50% sull’abitazione principale e del 36% sugli altri immobili , recuperata in 10 quote annuali di pari importo.

e , recuperata in 10 quote annuali di pari importo. Limite di spesa di 96.000 euro per l’abitazione principale e 48.000 euro per le altre unità.

di 96.000 euro per l’abitazione principale e 48.000 euro per le altre unità. IVA agevolata al 10% su acquisto e installazione.

Attenzione: la riduzione delle aliquote al 36% e 30% è rinviata al 2027, quindi nel 2026 valgono ancora 50% e 36%. Va inoltre ricordato che dal 17 febbraio 2023 non sono più disponibili sconto in fattura e cessione del credito: l’unico canale è la detrazione diretta in dichiarazione, che richiede sufficiente capienza IRPEF.

Accanto alle detrazioni si muovono altri strumenti:

Conto Termico 3.0 (D.M. 7 agosto 2025, PortalTermico attivo dal 2 febbraio 2026), un contributo a fondo perduto GSE fino al 65% erogato in tempi rapidi. Per i privati residenziali, però, il fotovoltaico è incentivabile solo se abbinato alla sostituzione dell’impianto con una pompa di calore elettrica: il fotovoltaico domestico «singolo» resta nel perimetro del Bonus ristrutturazioni.

(D.M. 7 agosto 2025, PortalTermico attivo dal 2 febbraio 2026), un contributo a fondo perduto GSE fino al 65% erogato in tempi rapidi. Per i privati residenziali, però, il fotovoltaico è incentivabile alla sostituzione dell’impianto con una pompa di calore elettrica: il fotovoltaico domestico «singolo» resta nel perimetro del Bonus ristrutturazioni. Comunità energetiche rinnovabili (CACER): il GSE riconosce una tariffa premio sull’energia condivisa e, per i Comuni sotto 5.000 abitanti, il PNRR prevede un contributo a fondo perduto fino al 40% dell’impianto.

(CACER): il GSE riconosce una tariffa premio sull’energia condivisa e, per i Comuni sotto 5.000 abitanti, il PNRR prevede un contributo a fondo perduto fino al dell’impianto. Reddito Energetico, un fondo dedicato alle famiglie con ISEE basso, nei limiti delle risorse e degli sportelli disponibili.

Dallo scambio sul posto al Ritiro Dedicato: come cambia la vendita dell’energia

Chi installa oggi non può più attivare lo Scambio sul Posto: il meccanismo è chiuso ai nuovi impianti entrati in esercizio dopo maggio 2025, mentre le convenzioni già attive proseguono fino alla scadenza naturale (massimo 15 anni). Per valorizzare l’energia immessa il riferimento è ora il Ritiro Dedicato (RID): il GSE ritira e remunera il surplus in base al Prezzo Zonale Orario o al Prezzo Minimo Garantito per gli impianti fino a 1 MW. Come ricorda ARERA, si tratta di prezzi regolati e collegati al mercato elettrico, non negoziati liberamente.

Sul fronte fiscale, dal 1° gennaio 2026 la dichiarazione precompilata incrocia automaticamente anche i dati del RID. Per gli impianti oltre i 20 kW può venir meno la presunzione di destinazione domestica, con possibili proventi qualificati come reddito d’impresa; per i grandi impianti a terra oltre la soglia di agrarietà (260.000 kWh) il reddito va determinato in modo analitico.

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Un esempio pratico di costo con incentivi

Vediamo un impianto da 4,5 kW senza batteria sull’abitazione principale.

Costo iniziale: circa 7.000 euro

Con detrazione 50%: effettivo circa 3.500 euro

Risparmio annuo in bolletta: 400-700 euro

Ritorno dell’investimento: 5-7 anni

Considerando la detrazione, il costo effettivo scende a circa 3.500 euro, ripagabili in 5-7 anni grazie al risparmio in bolletta.

E per aziende e grandi impianti?

Al crescere della taglia il costo unitario scende, ma aumentano connessione, autorizzazioni e opere civili. Su capannone, gli impianti da 20-200 kWp si collocano indicativamente intorno a 750-1.100 €/kWp (Mercurius Lead, MyEnergy). Un impianto da 500 kWp a terra può partire da circa 300.000-475.000 euro per la sola parte impiantistica, salendo verso 500.000-600.000 euro «all-in» con sviluppo, connessione, recinzioni e imprevisti. Per 1 MW il costo oscilla indicativamente tra 700.000 e 1,1 milioni di euro, con forte sensibilità a cabina, disponibilità di rete e tempi autorizzativi.

Per i progetti oltre la scala residenziale il riferimento è il FER X (FER X Transitorio e Definitivo, aggiornati nel 2026), con tariffe, contratti per differenza e procedure competitive. Le imprese possono inoltre valutare l’iperammortamento 2026 del Nuovo Piano Transizione 5.0 (decreto 7 maggio 2026, MIMIT) per gli investimenti in autoproduzione da rinnovabili destinata all’autoconsumo.

Come leggere un preventivo senza guardare solo al prezzo

Un preventivo va letto come un progetto energetico, non come un listino. Prima di confrontare due offerte, verifica che entrambe includano:

marca, modello e garanzie di moduli e inverter;

verifica strutturale della copertura, se su tetto;

producibilità annua stimata e ipotesi usate;

quota di autoconsumo prevista, non solo produzione totale;

pratiche edilizie, GSE e distributore;

esclusioni, penali, tempi e condizioni di pagamento;

manutenzione prevista nei primi anni.

Nel 2026 il fotovoltaico resta una tecnologia matura, ma il risultato economico dipende dalla qualità del progetto più che dalla sola potenza installata: la scelta migliore è quella che rende trasparente il costo netto tra investimento, incentivi, risparmio e valore dell’energia.