Reddito energetico nazionale, online l’elenco dei beneficiari 2025

Dal 12 luglio 2025 è possibile consultare gli esiti di valutazione per le domande di reddito energetico inviate nel 2025. Gli elenchi dei beneficiari, quindi, possono essere consultati sul sito del GSE. Gli assegnatari del contributo a fondo perduto, ora, avranno 12 mesi di tempo per far entrare in esercizio il proprio impianto fotovoltaico. La norma vuole, infatti, che dall’accoglimento del beneficio l’impianto debba l’impianto debba entrare in funzione entro un anno.

Le domande pervenute sono state 12.400, coloro che hanno ricevuto la notifica della conclusione dell’iter istruttorio, ora possono consultare sul portale del Gestore l’esito della valutazione.

Reddito energetico nazionale 2025, quanti fondi? Il Fondo Nazionale Reddito energetico consente a chi ha presentato domanda di realizzare impianti fotovoltaici per l’utilizzo domestico dell’energia prodotta. L’eventuale quota eccedente di energia non consumata resta disponibile al GSE per 20 anni. La vendita dell’eccedenza energetica servirà a rifinanziare il Fondo per concedere il beneficio a nuovi assegnatari negli anni a venire. Per il 2025 le risorse disponibili sono pari a 103.166.077 euro che vanno suddivise nel seguente modo: 82.290.544 euro per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia;

per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia; 20.875.523 euro per le restanti Regioni.