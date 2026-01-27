È stata aggiornata la classifica delle Forze Armate più potenti al mondo, facendo chiarezza su quali sono gli eserciti più forti ma anche quelli che dispongono di una migliore infrastruttura militare.

Una classifica che da diversi anni mette l’Italia nella top 10 delle Forze Armate più potenti al mondo, una posizione confermata anche nel 2026 quando tra l’altro il nostro Paese ha avviato il piano di potenziamento come previsto dagli impegni presi in ambito internazionale. Ricordiamo, infatti, che nel vertice Nato del giugno è stato raggiunto un accordo per portare la spesa per la difesa al 5% del Pil entro il 2035.

Un impegno che porterà a un rafforzamento - sia sul piano strutturale che su quello strategico - della nostra Forza Armata, già oggi appunto tra le prime 10 al mondo per quanto comunque i Paesi al vertice della classifica siano irraggiungibili e con una potenza di fuoco molto superiore alla nostra.

Nel dettaglio, la classifica a cui ci riferiamo è quella realizzata da Global firepower, un report molto dettagliato in cui vengono presi in esame 60 fattori per ogni Paese: dal numero di uomini a quello di carri armati e aerei, come pure la somma effettivamente investita per la difesa.

Ma vediamo quindi come è cambiata la classifica nell’ultimo anno - ribadiamo che per l’Italia non ci sono state variazioni - e quali sono oggi gli eserciti che possiamo collocare nell’insieme dei più potenti del mondo.

Le Forze Armate più potenti al mondo 2026, classifica

Secondo l’aggiornamento fornito dal report, il primo posto non cambia rispetto allo scorso anno e spetta agli Stati Uniti. E non cambiano neppure le altre posizioni della classifica con la sola eccezione del Regno Unito che perde diverse posizioni, scivolando dalla 6 a all’8 a posizione.

Oggi, quindi, è la Francia a essere il Paese europeo con una forza militare superiore: segue appunto il Regno Unito mentre l’Italia, in coda alla top ten, è la terza.

A tal proposito, ecco la classifica dei primi 10 eserciti più forti al mondo secondo il Global Firepower Index:

1) Stati Uniti

In prima posizione troviamo gli Stati Uniti, con queste potenzialità militari:

personale militare totale (stima) : 2.132.530

: 2.132.530 potenza aerea : 13.032;

: 13.032; forze navali : 465;

: 465; carri armati : 4.666;

: 4.666; budget per la difesa: 831.500.000.000$

2) Russia

Come già lo scorso anno, al secondo posto c’è la nazione russa con queste potenzialità:

personale militare stimato : 3.570.000;

: 3.570.000; potenza aerea : 4.237;

: 4.237; forze navali : 747;

: 747; carri armati : 5.630;

: 5.630; budget per la difesa: 212.638.272.000$

Cina

In terza posizione vi è invece la Cina, con la sua crescente ambizione di scalare potenze inossidabili come Russia e Usa nel valore militare. I suoi numeri stimati sono:

personale militare stimato : 3.170.000;

: 3.170.000; potenza aerea : 3.529;

: 3.529; forze navali : 841;

: 841; carri armati : 5.870;

: 5.870; budget per la difesa: 303.000.000.000$

4) India

L’India è stazionaria al quarto posto mondiale e si conferma una potenza militare di rilevanza strategica, considerando la sua posizione geopolitica. Queste le sue potenzialità:

personale militare stimato : 4.958.000;

: 4.958.000; potenza aerea : 2.183;

: 2.183; forze navali : 343;

: 343; carri armati : 3.913;

: 3.913; budget per la difesa: 109.000.000.000$

5) Corea del Sud

La Corea del Sud non si sposta dal suo quinto posto a livello globale.

personale militare stimato : 3.820.000;

: 3.820.000; potenza aerea : 1.540;

: 1.540; forze navali : 215;

: 215; carri armati : 1.831;

: 1.831; budget per la difesa: 44.800.000.000$

6) Francia

La Francia sale in classifica rispetto al 2026, una crescita costante se solo consideriamo che nel 2024 era scesa fuori dalle 10 potenze al mondo. Queste le sue potenzialità:

personale militare stimato : 457.444;

: 457.444; potenza aerea : 974;

: 974; forze navali : 166;

: 166; carri armati : 427;

: 427; budget per la difesa: 67.232.395.000$

7) Giappone

Anche il Giappone guadagna una posizione rispetto al 2025, restando così saldamente una delle prime dieci potenze militari mondiali con questi numeri:

personale militare stimato : 332.500;

: 332.500; potenza aerea : 1.429;

: 1.429; forze navali : 158;

: 158; carri armati : 734;

: 734; budget per la difesa: 58.000.000.000$

8) Regno Unito

Come anticipato, il Regno Unito è l’unico Paese della top 10 a subire una netta variazione, scendendo di due posizioni rispetto alla classifica dello scorso anno.

personale militare stimato : 173.270;

: 173.270; potenza aerea : 625;

: 625; forze navali : 116;

: 116; carri armati : 288;

: 288; budget per la difesa: 88.526.529.585$

9) Turchia

La Turchia viene considerata la potenza militare da tenere d’occhio a livello globale, grazie al continuo sforzo di ammodernare le forze armate e alla sua posizione geografica strategica tra Europa e Medio Oriente.

Queste le sue potenzialità:

personale militare stimato : 883.900;

: 883.900; potenza aerea : 1.101;

: 1.101; forze navali : 192;

: 192; carri armati : 2.284;

: 2.284; budget per la difesa: 51.400.000.000$

10) Italia

In decima posizione si classifica l’Italia come lo scorso anno, entrando così di diritto tra le fila delle maggiori potenze militari del mondo. Questi i nostri numeri:

personale militare stimato : 288.800;

: 288.800; potenza aerea : 714;

: 714; forze navali : 285;

: 285; carri armati : 203;

: 203; budget per la difesa: 37.325.165.000$

Potenze militari nel mondo, il resto della classifica

Scorrendo la classifica 2026 oltre la decima posizione emergono alcuni movimenti interessanti. Il Brasile si conferma all’11° posto, mantenendo il primato tra le potenze militari dell’America Latina, mentre la Germania sale al 12° posto, rafforzando il proprio peso nel contesto europeo. Subito dietro si collocano Indonesia e Pakistan, che restano stabilmente nella fascia alta della graduatoria, a conferma del loro ruolo strategico nelle rispettive aree geopolitiche.

Israele, 15° in classifica, mantiene una posizione solida nonostante le continue tensioni regionali, mentre Iran e Australia seguono a breve distanza, evidenziando una distribuzione sempre più ampia delle capacità militari a livello globale.

Tra i Paesi europei presenti nelle prime 20 si segnala anche la Spagna, che però arretra al 18° posto rispetto all’anno precedente.

Per quanto riguarda l’Europa orientale, l’Ucraina si colloca al 20° posto: dopo il forte balzo registrato negli anni dell’intensificazione del conflitto e del sostegno occidentale, il Paese sembra aver stabilizzato la propria posizione nella parte bassa della top 20. Subito fuori da questa soglia si trovano Polonia e Taiwan, entrambe considerate realtà militari rilevanti soprattutto in chiave difensiva e strategica regionale.

In fondo alla classifica si concentrano invece Stati con capacità militari molto limitate. Le ultime posizioni sono occupate da Bhutan, Belize e Repubblica Centrafricana.

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Come si decide qual è il Paese con l’esercito più forte al mondo?

Per stilare la sua classifica delle Forze Armate, Global Firepower tiene conto di diversi fattori, come ad esempio gli armamenti, la posizione geografica strategica, la popolazione complessiva e le risorse naturali.

Potrebbe sembrare strano che per stabilire qual è l’esercito più forte al mondo si prendano in considerazione requisiti come la popolazione, ma in realtà non è così. Global Firepower, infatti, parte dall’assunto che maggiore è la popolazione e più alta sarà la produzione di armamenti in caso di un eventuale conflitto.

Inoltre vengono assegnati dei bonus agli eserciti appartenenti al gruppo Nato, o anche alle potenze atomiche riconosciute.

In totale sono 60 i parametri utilizzati, sulla base dei quali viene assegnato un coefficiente (PoweIndex) a ogni esercito, così da indicare il valore militare complessivo. Grazie al coefficiente è possibile che i Paesi più piccoli - ma tecnologicamente più avanzati - possano competere con gli eserciti più numerosi.

Dalla combinazione di tutti i fattori presi in esame ne risulta un punteggio perfetto di 0.0000, un PoweIndex realisticamente irraggiungibile per ogni Paese preso in esame. Quindi più si è vicini allo zero assoluto tanto maggiore è la forza militare.