Flat tax incrementale 2023: cos’è, chi può aderirvi e quando conviene

La flat tax incrementale 2023 prende forma nella prossima legge di Bilancio ma solo per partite iva che non rientrano nel perimetro dei forfettari, permettendo a professionisti e autonomi con ricavi e compensi superiori a 65mila euro annui (limite che probabilmente sarà elevato a 85mila) di beneficiare di una tassa piatta sui guadagni aggiuntivi rispetto ai tre anni precedenti.

Secondo le logiche del nuovo governo, la flat tax incrementale incentiva la crescita di ricavi e compensi senza aggravare la posizione fiscale: l’aliquota fissa al 15% viene infatti applicata alla differenza tra il reddito conseguito nel 2022 e il maggiore fra quelli del triennio precedente.

Estendere l’opzione di una tassa piatta anche per il reddito incrementale dei lavoratori dipendenti sembra però un’ipotesi complessa e improbabile, come confermato dal viceministro all’Economia e alle Finanze, Maurizio Leo ai microfoni di Quarta Repubblica. Secondo il viceministro, per i dipendenti si pensa piuttosto a un potenziamento delle agevolazioni fiscali previste per i premi di produttività fino a 3.000 euro.

Vediamo allora nel dettaglio cos’è la flat tax incrementale 2023, chi può aderirvi e quando conviene.

Cos’è la flat tax incrementale 2023

A spiegarne il funzionamento è stato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nel corso dell’audizione del 9 novembre alla Camera sul Nadef, lo strumento attraverso il quale il Governo aggiorna le previsioni di finanza pubblica e anticipa gli obiettivi contenuti nella legge di Bilancio di fine anno:

la flat tax incrementale sarà un «un regime sostitutivo opzionale per i titolari di redditi da lavoro o di impresa non aderenti al regime forfetario che potranno assoggettare ad aliquota del 15% una quota dell’incremento di reddito registrato nel 2022 rispetto al maggiore tra i medesimi redditi dichiarati e assoggettati all’Irpef nei tre anni d’imposta precedenti».

La flat tax incrementale sarà dunque introdotta in via sperimentale solo per il 2023 e come regime opzionale.

Facciamo un esempio per chiarire meglio.

Un professionista con partita iva attualmente in regime ordinario con redditi registrati nel 2022 pari a 75mila euro, dopo averne denunciati 70mila nel 2019, 68mila nel 2020 e 65mila nel 2021, potrebbe sfruttare l’aliquota agevolata del 15% sui 5mila euro che separano l’ultimo reddito dal picco del 2019.

Per avere una visione più chiara dovremo però attendere che la legge di Bilancio approdi in Parlamento entro inizio dicembre.

Chi può aderire alla flat tax incrementale

Delle ipotesi di flat tax proposte durante la campagna elettorale che ha portato alla vittoria della coalizione di centrodestra, quella più praticabile sembra la proposta di Fratelli d’Italia, basata sul disegno di legge depositato dal 2019 presso la Commissione Finanze del Senato a firma Massimiliano Romeo.

Nel documento presentato durante la precedente legislatura, la flat tax incrementale sarebbe dovuta essere una tassa del 15% sul maggior reddito rispetto al reddito dell’anno precedente (aumentato dell’indice Istat) di autonomi, professionisti e lavoratori dipendenti.

Nella manovra 2023, dedicata principalmente alle misure contro il caro energia, non c’è spazio per una flat tax incrementale ad ampio raggio, così come descritta nel disegno di legge, escludendo la sua applicazione ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti.

La flat tax incrementale 2023 sarà dunque riservata alle sole partite iva che non rientrano nel perimetro dei forfettari, ovvero a quei professionisti ed autonomi che non utilizzano il regime agevolato esistente perché superano la soglia di ricavi o compensi (in via di allargamento da 65mila a 85mila euro) o per convenienza fiscale, nel caso in cui le detrazioni fiscali siano maggiori rispetto allo sconto forfettario.

Quando conviene la flat tax incrementale

La flat tax incrementale 2023 si applica sul guadagno aggiuntivo registrato nell’ultimo anno rispetto al picco di entrate dei tre anni precedenti.

La scelta di questa opzione conviene alle partite iva in regime ordinario che pagano l’aliquota marginale Irpef e che hanno significative oscillazioni di reddito da un anno all’altro.

Un contribuente che nel 2022 dichiara un reddito di 55mila euro si vedrebbe applicata un’aliquota del 43% sulla quota di reddito eccedente i 50mila euro: con la flat tax incrementale il reddito aggiuntivo verrebbe tassato al 15% (750 euro), pertanto il contribuente che sceglie questa opzione potrebbe beneficiare di un risparmio d’imposta di 1.400 euro (2.150 euro - 750 euro).

Nella remota ipotesi che la flat tax venga applicata anche ai dipendenti, non ci sarà un vantaggio evidente per questa categoria di lavoratori in considerazione del fatto che gli stipendi non subiscono grandi variazioni negli anni.

Come ha sottolineato il viceministro Leo nel corso dell’intervista a a Quarta Repubblica, per i dipendenti conviene di più un’agevolazione sui premi di produttività. Attualmente i premi beneficiano di una tassazione agevolata al 10% fino a 3mila euro. Con le (poche) risorse a disposizione, il governo potrebbe inserire in manovra una tassazione più leggera dei premi.