Filippo Bisciglia, quanto guadagna il noto conduttore di Temptation Island?

Sta per iniziare Temptation Island, il reality show sulle coppie che ogni anno tiene incollati agli schermi gli italiani. Lo show è presentato da Filippo Bisciglia, noto conduttore televisivo dello stesso reality da anni, ma anche volto al mondo dello spettacolo per diverse apparizioni in programmi sia come concorrente che come presentatore.

Ma chi è Filippo Bisciglia e quanto guadagna con il suo lavoro di conduttore? Ecco cosa sappiamo sulla vita personale e lavorativa del presentatore dell’isola (sarda) della tentazione.

leggi anche Temptation Island: quanto guadagnano coppie e tentatori

Chi è Filippo Bisciglia: biografia e carriera del volto televisivo

Filippo Bisciglia nasce il 24 giugno 1977 a Roma. Frequenta la scuola alberghiera, ma fin da giovane si mostra interessato al mondo delle televisione. A 19 anni infatti girò uno spot pubblicitario. Nel 2006 si fa notare all’interno della casa del Grande Fratello, classificandosi al secondo posto della sesta edizione. Tra il 2006 e il 2010 diventa così testimonial di diversi marchi di abbigliamento e nel 2007 conduce un programma su Mediaset Premium.

La sua carriera continua in televisione, in particolare in Mediaset, come quando nel 2007 partecipa a Il Candidato e al programma Distraction condotto da Teo Mammucari. Nel 2007, anno d’oro, incide anche un album.

Anche il 2010 è un anno fortunato, nel quale Bisciglia recita per due serie tv piuttosto famose: interpreta un ruolo in Un posto al sole ed è protagonista di una puntata di Distretto di Polizia. Ma è dal 2014 che il volto diventa davvero conosciuto e riconoscibile grande alla conduzione del reality Temptation Island, programma che ancora presenta dopo 9 edizioni.

Della sua vita personale sappiamo tutto quello che mostra sul suo profilo social lavorativo e privato al tempo stesso e che è fidanzato con Pamela Camassa, da poco reduce dell’Isola dei Famosi.

Quanto guadagna Filippo Bisciglia e a quanto ammonta il suo patrimonio?

Come per ogni altro personaggio pubblico, non è semplice ricostruire i guadagni. Questo perché le entrate sono molti più diversificate rispetto a chi lavora in altri settori. Sappiamo però qual è il cachet di Filippo Bisciglia per la nuova conduzione di Temptation Island.

Dagospia ha indagato ed è emerso che il suo guadagno di aggira intorno a 50 mila euro. Il suo guadagno però va di pari passo alla visibilità e ai contratti con gli sponsor. In discorso vale anche per le coppie. Chi partecipa infatti ha un guadagno dai 1.800 ai 2.600 euro a testa, compreso ovviamente vitto e alloggio nel resort di lusso in Sardegna. Se i guadagni non sembrano troppo alti c’è però da tenere in considerazione che la visibilità di certo show sono di fatto una porta aperta per futuri guadagni.

Il presentatore non ha mancato di ringraziare in più occasioni Maria De Filippi per averlo scelto da anni come punto di riferimento del programma, rivelando che: “Maria mi ha scelto credo per due motivi, il primo è che conosco bene i rapporti e i problemi di coppia, essendo fidanzato con Pamela da quasi 11 anni. Inoltre ho fatto anche io un reality quindi conosco molto bene le dinamiche di questo tipo di programmi”.