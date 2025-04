Fare il pieno fino al 5 maggio costa 1,41 euro al litro, ecco come

Come investire in borsa?

Fare rifornimento di carburante alla propria auto, ormai, non è sicuramente a buon mercato. I prezzi di benzina e diesel, nonostante lievi fluttuazioni, non scendono sotto 1,7 euro al litro per la prima e 1,6 euro al litro per il secondo. Utilizzare l’auto è diventato un lusso per pochi? Non sempre e non ovunque, visto che è possibile fare il pieno di carburante a 1,41 euro al litro fino al 5 maggio?

Anche se sembra la solita bufala, non è così, ma chiariamo subito che il prezzo scontato non può essere applicato in Italia anche se possono approfittarne, abbastanza facilmente, coloro che abitano in Friuli Venezia Giulia.

Fare il pieno a 1,41 euro al litro Dal 22 aprile al 5 maggio benzina e gasolio in Slovenia hanno prezzi regolamentati decisamente più bassi. La riduzione del costo del carburante, disposta dal Ministero dell’Ambiente, del Clima e dell’Energia per due settimane, ha lo scopo di portare un po’ di sollievo agli automobilisti che potranno, appunto contare su tariffe più basse, ma con delle eccezioni. Anche senza le riduzioni, in ogni caso, il prezzo dei carburanti in Slovenia è più basso rispetto a quello dell’Italia con la benzina a 95 ottani che ha un costo di 1,495 euro al litro e con il diesel che era attestato a 1,524 euro al litro. Le nuove tariffe calmierate portano a una discesa del prezzo di: 7,8 centesimi al litro per la benzina, che fino al 5 maggio costerà 1,417 euro al litro;

al litro per la benzina, che fino al 5 maggio costerà 1,417 euro al litro; 8,1 centesimi al litro per il gasolio che fino al 5 maggio avrà un costo di 1,443 euro al litro. Le riduzioni, previste solo per due settimane, sono la risposta dell’esecutivo (in un momento in cui la cittadinanza e le imprese devono far front anche all’aumento del costo della vita) alle richieste dei consumatori visto che l’alto costo dei carburanti va a incidere sulle spese quotidiane in modo significativo.

Riduzione prezzi non ovunque Il problema principale dell’iniziativa è che la riduzione dei prezzi non è applicata indistintamente in tutti i distributori. I prezzi regolamentati, infatti, si applicano soltanto alle stazioni di servizio che si trovano al di fuori dell’autostrada; per le stazioni di servizio all’interno della rete autostradale, invece, anche nelle due settimane di applicazione degli sconti c’è ancora la libertà di applicare i propri prezzi. Questo significa, per chi viaggia in autostrada, che si potrebbero trovare anche prezzi più alti rispetto a quelli stabiliti dal governo per l’arco temporale che va dal 22 aprile al 5 maggio. Per chi abita in zone di confine con la Slovenia, quindi, potrebbe essere conveniente spostarsi un po’ per fare il pieno, ma in questo caso è importante ricordare che all’interno della rete autostradale non è garantito che si trovino i prezzi calmierati (anche se sicuramente si potrebbero trovare costi inferiori a quelli previsti dalle stazioni di servizio italiane). leggi anche Decreto accise è legge. Scende il prezzo della benzina, aumenta il diesel. Ecco da quando