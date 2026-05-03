Essendo connesse a internet 24 ore su 24, nemmeno le Smart TV sono esenti da potenziali attacchi hacker. Il motivo? Si tratta di dispositivi che contengono applicazioni, servizi cloud, dati di accesso, foto, video e molto altro. Ed è per questo che oggi i malware possono colpire facilmente il tuo televisore in salotto compromettendo qualsiasi aspetto, dalle prestazioni generali fino alla sicurezza interna.

Diventa dunque fondamentale saper individuare e contrastare per tempo un potenziale virus che agisce a tua insaputa mentre stai guardando un film o navigando tra le applicazioni installate. Oltre che peggiorare le prestazioni, infatti, un singolo malware potrebbe aprire le porte a frodi e furti di credenziali.

leggi anche Se fai questo errore, la tua Smart TV sarà sempre più lenta

Come scoprire se la tua Smart TV è infetta

Ci sono diversi segnali che potrebbero indicare un attacco in corso sulla tua Smart TV. Ecco alcuni dei più frequenti:

Riavvii improvvisi : stai guardando il tuo programma preferito e, senza preavviso, la tua TV si spegne e riaccende? Potrebbe esserci un malware che satura le risorse di sistema e causa errori;

: stai guardando il tuo programma preferito e, senza preavviso, la tua TV si spegne e riaccende? Potrebbe esserci un malware che satura le risorse di sistema e causa errori; Rallentamenti : stai navigando nel menu della tua Smart TV ma noti rallentamenti anomali, con aperture delle app che non finiscono più e riproduzione video che non funziona;

: stai navigando nel menu della tua Smart TV ma noti rallentamenti anomali, con aperture delle app che non finiscono più e riproduzione video che non funziona; App sconosciute : controllando nella lista di app installate, noti la presenza di software che non hai mai scaricato prima;

: controllando nella lista di app installate, noti la presenza di software che non hai mai scaricato prima; Richieste : spuntano avvisi di richieste per accedere al tuo microfono, per collegare il bluetooth o per liberare la memoria;

: spuntano avvisi di richieste per accedere al tuo microfono, per collegare il bluetooth o per liberare la memoria; Pubblicità : la presenza di pop-up nella schermata iniziale, di notifiche sfocate e di annunci pubblicitari che non scompaiono con un clic sul telecomando;

: la presenza di pop-up nella schermata iniziale, di notifiche sfocate e di annunci pubblicitari che non scompaiono con un clic sul telecomando; Attività di rete: potresti notare un consumo insolito di dati sulla tua TV, magari perché è in corso il download di file o stanno venendo inviate informazioni a server sconosciuti.

Come proteggere la tua Smart TV

Se hai notato che la tua Smart TV presenta anche solo uno dei comportamenti anomali citati nel paragrafo precedente, allora dovresti correre subito ai ripari per evitare danni su larga scala.

Una grossa mano la può dare il ripristino delle impostazioni di fabbrica. Eseguendo una formattazione completa, rimuovi eventuali malware installati in background. Può tornare utile anche aggiornare il firmware, così che tutti gli ultimi sistemi di sicurezza messi a disposizione del produttore siano pronti a difendere la TV.

Fatto ciò, ti consigliamo di controllare sempre la lista delle app installate e di rimuovere quelle sospette che non ricordi di aver scaricato, così come di modificare periodicamente le password dei tuoi account di streaming e di altre app associate alla TV.

Infine, se il problema persiste anche dopo aver eseguito tutte queste operazioni, l’ultima via percorribile prevede la disconnessione del televisore dalla rete. In questo modo, impedisci l’invio o la ricezione di dati pericolosi.