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Puoi evitare autovelox e multe con questo trucco di Google Maps

Pasquale Conte

20 Aprile 2026 - 16:57

C’è una nuova funzionalità attiva su Google Maps che ti farà risparmiare centinaia di euro all’anno. Attivala e saprai dove si trovano gli autovelox.

Puoi evitare autovelox e multe con questo trucco di Google Maps

Le multe per eccesso di velocità sono tra le più diffuse. In Italia sono presenti oggi oltre 11.000 rilevatori di velocità e, solo nel 2025, la Polizia Stradale ha contestato circa 1,6 milioni di infrazioni su strade e su autostrade. Il costo medio delle sanzioni arriva fino a 173 euro per gli eccessi di velocità entro i 10 km/h, fino ad arrivare ai 3.382 euro di multa per eccessi di più di 60 km/h oltre il limite consentito.

Numeri che testimoniano come nessuno sia esente da potenziali sanzioni pecuniarie e decurtazione di punti della propria patente. Cosa fare per evitare questa spiacevole evenienza? Il consiglio fondamentale rimane quello di rispettare sempre i limiti e di guidare con prudenza. Ma da oggi c’è anche un trucchetto su Google Maps che ti può tornare utile per sapere sempre dove si trova un rilevatore di velocità.

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Come individuare gli autovelox con Google Maps

La funzione di avviso autovelox su Google Maps promette di essere una delle più utili degli ultimi anni per gli automobilisti di tutto il mondo. Per poter fornire avvisi reali e verificati, lo strumento è basato su due elementi chiave. Il primo è la visualizzazione dei rilevatori sulla mappa, il secondo è l’invio di avvisi locali quando si è in prossimità.

Ogni volta che l’app rivela un autovelox fisso, viene mostrata una piccola icona a forma di telecamera di fianco al percorso. Avvicinandosi con la propria vettura, vengono inviati un avviso sonoro e una notifica sullo schermo, utili per poter prevedere l’arrivo dell’autovelox e regolare la velocità.

La funzionalità è già disponibile sia per iOS sia per Android, basta aggiornare l’app all’ultima versione disponibile per poterne usufruire. Non sono richiesti plugin o download aggiuntivi, dunque parliamo di un tool accessibile a qualsiasi utente.

Oltre all’autovelox, nell’interfaccia principale di Google Maps continuano a venire mostrati il limite di velocità consentito e il tachimetro in tempo reale, così da avere sempre il controllo della propria andatura. Se si supera il limite, l’indicatore di velocità cambia colore e il segno di avvertimento diventa più evidente.

A cosa serve questa funzionalità

Integrare gli avvisi di autovelox su Google Maps ha lo scopo ben preciso di prevenire le multe per eccesso di velocità e di migliorare l’esperienza generale per l’utente alla guida.

Si tratta di una feature utile soprattutto quando si è in marcia in autostrada o nelle strade di accesso alle principali città, dove spesso ci sono rilevatori o posti di blocco che colgono di sorpresa i conducenti.

Ma non solo perché, secondo diversi studi, questa feature contribuisce a ridurre lo stress alla guida. Soprattutto grazie alle informazioni fornite in tempo reale dalla community di utenti, con cui vengono mostrati sulla mappa anche eventuali autovelox mobili o posti di blocco.

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L’autovelox vede chi guida?
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Smartphone
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# Google Maps

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