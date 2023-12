Cambio euro-dollaro in discesa sul calo dei rendimenti. Presto nuovi ribassi?

Il dollaro continua la sua ascesa, contrariamente al macro trend che lo caratterizzava dal mese di ottobre 2023. Allo stesso modo, l’euro, valutato in un paniere di valute rappresentato dall’indice EXY, sta perdendo terreno, determinando complessivamente una diminuzione del cambio euro-dollaro (EUR/USD).

Ciò che risulta notevole è l’abbassamento simultaneo del rendimento dei titoli di stato delle economie europee e statunitensi, in risposta alle nuove scommesse sui tagli dei tassi.

Di fronte a questo scenario economico, è lecito attendersi una continuazione al ribasso del cross EUR/USD?

Dollaro, Euro e Titoli di Stato: cosa sta accadendo?

La forza del dollaro rappresenta per molti un fenomeno difficile da spiegare dal punto di vista intermarket, a differenza della caduta dell’euro. Seguendo le indicazioni provenienti dal mercato dei cambi, sembra che la prospettiva di un taglio dei tassi sia più plausibile per la Banca Centrale Europea rispetto alla Federal Reserve. Mentre l’indice dell’euro, l’EXY, continua a declinare, l’indice del dollaro, il DXY, mostra notevole resilienza. Entrambi si trovano ad affrontare un deciso calo dei rendimenti dei titoli di stato, associato all’incremento delle aspettative di tagli del tasso d’interesse, un’ipotesi che sembra essere stata anticipata già nel primo trimestre del 2024.

In sostanza, sebbene la borsa non sia una scienza esatta, potrebbe essere plausibile che uno di questi asset stia effettivamente registrando il risultato di manie speculative o semplicemente di un aggiustamento tecnico. Oppure, le scommesse del mercato sui futuri tagli delle banche centrali potrebbero essere state valutate in modo impreciso nei rendimenti dei titoli di stato. In relazione alla composizione intermarket attuale, qualcosa potrebbe effettivamente prendere una direzione opposta.

Come investire nel FOREX con i CFD

Concentrandosi sugli Stati Uniti, un’attenzione particolare è rivolta ai dati economici, i quali, secondo le parole di Powell, dovrebbero influenzare in modo significativo le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve. Pertanto, è difficile ignorare i dati sul mercato del lavoro; un mercato del lavoro debole potrebbe rappresentare un duro colpo per la Fed, confermando le aspettative del mercato. Secondo l’indice nazionale dell’ADP, sono stati registrati dati inferiori rispetto al mese precedente e al di sotto delle previsioni di consenso, con un calo del 32,7% rispetto alle aspettative degli analisti.

EUR/USD: uno sguardo al grafico

Da un punto di vista tecnico, il cambio EUR/USD prosegue la sua discesa in modo abbastanza vertiginoso. Dopo aver raggiunto una zona di ipercomprato con una precisione millimetrica, il valore del cross è sceso di circa il 7% in meno di 7 sessioni di borsa; un movimento sicuramente significativo nel mercato valutario. Non a caso, a confermare l’ipotesi di un’influenza speculativa è il punto in cui questa ribasso è iniziato: il numerario, nonché la soglia psicologica degli 1,10. Non sembrano esserci ostacoli tecnici particolarmente rilevanti lungo il percorso, se non il minimo degli 1,05.

