Ethereum (ETH), nuovo crollo in arrivo?

Con i recenti cali, l’euforia che ha caratterizzato il mondo delle criptovalute nei mesi scorsi sembra essersi dissolta, lasciando spazio alla paura. Nonostante questo, la domanda sembra ancora dominare l’andamento dei prezzi di ETH/USD, ma nel mercato dei futures sembrano emergere dei livelli tecnici potenzialmente critici, che richiedono un’attenta osservazione.

Quali sono questi livelli e perché sono così cruciali?

Da un punto di vista tecnico, ETH/USD ha visto alternarsi in una serie di sessioni abbastanza indecise, tra alti e bassi. Il motivo va ricercato nell’esposizione a leva che il mercato stava adottando prima del crollo. Le forti aspettative di crescita alimentate dall’hype per un possibile ETF su Ethereum e l’avvicinarsi dell’halving di Bitcoin hanno generato un forte ottimismo, che si è tramutato in un aumento significativo delle richieste di margine agli exchange e un aumento dell’open interest sul mercato dei futures. [...]