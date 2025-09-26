Estrazioni Lotto, Superenalotto, oggi venerdì 26 settembre. I numeri estratti

Questa sera penultima estrazione della settimana al Lotto e Superenalotto. A partire dalle ore 20 la seguiremo in diretta. Prima però vediamo cosa è successo ieri nell’estrazione del giovedì. Nessun 6 al Superenalotto con il jackpot che è salito a 56.200.000 euro. Neanche un 5+1 ma le vincite più alte sono stati cinque punti 5 da poco più di 32.500 euro. Per il concorso abbinato a Superstar soli due 4 stella lo stesso da circa 32.500 euro. In totale Sisal ha assegnato 622.234 premi, per un totale di 3.743.601 € vinti.

Passando al gioco del Lotto, ieri a segno è andata la Calabria con una vincita da 25mila euro a Castrovillari, in provincia di Cosenza, grazie a tre ambi e un terno sulla ruota Nazionale, seguiti dai 13.950 euro di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, con sei ambi, quattro terni e una quaterna su Cagliari. Ma la vincita più alta della giornata è andata a Vigevano, in provincia di Pavia, con quattro terni e una quaterna che hanno regalato a un fortunato giocatore 25.350 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,9 milioni di euro in tutta Italia.

Si festeggia anche al 10eLotto in provincia di Venezia dove ieri sono stat vinti 140mila euro. A Portogruaro colpo da 100mila euro, vincita più alta di giornata, grazie ad un 9 Doppio Oro; a Venezia, invece, sono andati due premi: il primo da 26mila euro grazie ad un 3 Oro, il secondo da 14mila euro con un 2 Doppio Oro. Vediamo ora la lista dei numeri ritardatari aggiornata prima di stasera:

Bari: 82 (92 estrazioni)

Cagliari: 42 (101 estrazioni)

Firenze: 34 (102 estrazioni)

Genova: 56 (65 estrazioni)

Milano: 25 (91 estrazioni)

Napoli: 62 (82 estrazioni)

Palermo: 59 (82 estrazioni)

Roma: 82 (63 estrazioni)

Torino: 74 (77 estrazioni)

Venezia: 72 (85 estrazioni)

Nazionale: 82 (101 estrazioni)

Estrazione al via dalle ore 20, noi seguiremo tutto in diretta.

Vi ricordiamo di giocare responsabilmente e di verificare le vincite anche dai bollettini ufficiali pubblicati sui siti di Lottomatica e Sisal.