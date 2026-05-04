Questa sera, lunedì 4 maggio, iniziamo la settimana con le estrazioni del Lotto e del Superenalotto. Non c’è nessuna data aggiuntiva, né un’altra giornata di concorso introdotta in via straordinaria. Molto semplicemente, si recupera il gioco rimandato per via della Festa dei Lavoratori, caduta venerdì 1° maggio. Formalmente, sarebbe più corretto dire che oggi si segue l’estrazione prevista per sabato 2, considerando che i numeri dei concorsi seguono progressivamente, ma di fatto gli scommettitori hanno perso la giocata di venerdì. In ogni caso, questo mese è significativo anche per un altro motivo, potendo segnare l’anniversario dall’ultimo jackpot del Superenalotto.

Proprio il 22 maggio 2025, infatti, un giocatore in provincia di Brescia ha centrato la sestina per una vittoria da 35,4 milioni di euro. Oggi il jackpot è salito fino a 158,7 milioni di euro, e potrebbe crescere ancora se stasera i giocatori non indovineranno il 6. D’altra parte, è una giornata promettente visto che con il salire del montepremi aumentano anche le vincite per le altre categorie, partendo dall’ambitissimo 5+1. Tra poco scopriremo tutti i numeri da cui dipende la spartizione dei premi, quindi la sestina del Superenalotto insieme a Jolly e SuperStar, oltre alle combinazioni per le 11 ruote del Lotto. Quest’ultimo, insieme al 10eLotto, non è certo un gioco da meno. Ogni settimana moltissimi italiani dimostrano di apprezzarlo con le schedine e tanti di loro ne gioiscono con premi abbondanti. Come al solito si ricorda che le informazioni presenti su questa pagina non si sostituiscono ai canali ufficiali del Lotto e del Superenalotto, approvati dall’Adm.

Le estrazioni del Lotto di oggi

Bari 22 24 23 33 9 Cagliari 40 15 22 90 51 Firenze 70 2 71 41 40 Genova 51 80 25 69 30 Milano 23 28 89 2 64 Napoli 16 54 41 8 56 Palermo 18 25 11 66 36 Roma 28 7 3 47 76 Torino 72 24 1 7 70 Venezia 10 80 17 69 13 Nazionale 6 39 41 42 38

Le estrazioni del Superenalotto

Sestina : 14 - 3 - 61 - 31 - 46 - 63

: 14 - 3 - 61 - 31 - 46 - 63 Jolly : 75

: 75 SuperStar: 24

Le estrazioni del 10eLotto