Estrazioni Lotto e Superenalotto oggi, martedì 5 maggio: i risultati

A partire dalle ore 20 tutti i numeri vincenti in diretta al Lotto e Superenalotto.
Prosegue la settimana della fortuna per gli amanti dei numeri e in particolare del Lotto e Superenalotto. Questa sera l’estrazione dei numeri vincenti per il concorso numero 72 del 6 maggio 2026. Ieri lunedì c’è stata l’estrazione di recupero di quella di venerdì 1 maggio, saltata a causa della festa dei lavoratori. Ciò che è emerso è che il jackpot del Superenalotto sale ancora e questa sera metterà in palio 159.400.000 euro. L’ultimo «6» da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia). Ormai è quasi un anno.
Per il gioco del Lotto il numero 41 sulla ruota di Bari comanda la classifica dei numeri ritardatari con 116 estrazioni di assenza. Ha superato quota 100 anche il 40 su Napoli assente da 101 estrazioni. Chi si avvicina sono anche il 45 a Palermo che manca da 95 estrazioni e il 41 a Cagliari che manca da 94 estrazioni. Curioso come i 4 numeri più ritardatari al Lotto siano compresi nella decina del 40.
Estrazioni Lotto e Superenalotto oggi, martedì 5 maggio
Di seguito tutti i numeri vincenti al Lotto, Superenalotto e 10eLotto.
Estrazione del Lotto, i numeri vincenti:
|Bari
|13
|20
|43
|72
|40
|Cagliari
|88
|50
|81
|43
|47
|Firenze
|60
|32
|13
|23
|6
|Genova
|71
|19
|22
|55
|39
|Milano
|14
|9
|22
|16
|19
|Napoli
|51
|69
|89
|62
|46
|Palermo
|68
|78
|38
|27
|44
|Roma
|20
|47
|62
|56
|34
|Torino
|9
|29
|6
|14
|1
|Venezia
|34
|77
|11
|88
|83
|Nazionale
|56
|26
|22
|77
|75
Superenalotto, i numeri vincenti
- Sestina vincente: 24-81-34-87-55-45
- Numero Jolly: 23
- Numero Superstar: 52
10eLotto: i numeri vincenti:
- I 20 numeri: 9, 13, 14, 19, 20, 29, 32, 34, 43, 47, 50, 51, 60, 68, 69, 71, 77, 78, 81, 88
- Numero Oro: 13
- Numero Doppio Oro: 13,20
- Numeri Extra: 6, 11, 16, 22, 23, 27, 38, 39, 40, 46, 55, 56, 62, 72, 89
Vi ricordiamo di giocare responsabilmente e di verificare le vincite sui siti di Lottomatica e Sisal oppure sui bollettini ufficiali rilasciati dai Monopoli di Stato.
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