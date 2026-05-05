Estrazioni Lotto e Superenalotto oggi, martedì 5 maggio: i risultati

Prosegue la settimana della fortuna per gli amanti dei numeri e in particolare del Lotto e Superenalotto. Questa sera l’estrazione dei numeri vincenti per il concorso numero 72 del 6 maggio 2026. Ieri lunedì c’è stata l’estrazione di recupero di quella di venerdì 1 maggio, saltata a causa della festa dei lavoratori. Ciò che è emerso è che il jackpot del Superenalotto sale ancora e questa sera metterà in palio 159.400.000 euro. L’ultimo «6» da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia). Ormai è quasi un anno.

Per il gioco del Lotto il numero 41 sulla ruota di Bari comanda la classifica dei numeri ritardatari con 116 estrazioni di assenza. Ha superato quota 100 anche il 40 su Napoli assente da 101 estrazioni. Chi si avvicina sono anche il 45 a Palermo che manca da 95 estrazioni e il 41 a Cagliari che manca da 94 estrazioni. Curioso come i 4 numeri più ritardatari al Lotto siano compresi nella decina del 40.

Estrazioni Lotto e Superenalotto oggi, martedì 5 maggio

Di seguito tutti i numeri vincenti al Lotto, Superenalotto e 10eLotto.

Estrazione del Lotto, i numeri vincenti:

Bari 13 20 43 72 40 Cagliari 88 50 81 43 47 Firenze 60 32 13 23 6 Genova 71 19 22 55 39 Milano 14 9 22 16 19 Napoli 51 69 89 62 46 Palermo 68 78 38 27 44 Roma 20 47 62 56 34 Torino 9 29 6 14 1 Venezia 34 77 11 88 83 Nazionale 56 26 22 77 75

Superenalotto, i numeri vincenti

Sestina vincente: 24-81-34-87-55-45

24-81-34-87-55-45 Numero Jolly: 23

23 Numero Superstar: 52

10eLotto: i numeri vincenti:

I 20 numeri: 9, 13, 14, 19, 20, 29, 32, 34, 43, 47, 50, 51, 60, 68, 69, 71, 77, 78, 81, 88

9, 13, 14, 19, 20, 29, 32, 34, 43, 47, 50, 51, 60, 68, 69, 71, 77, 78, 81, 88 Numero Oro: 13

13 Numero Doppio Oro: 13,20

13,20 Numeri Extra: 6, 11, 16, 22, 23, 27, 38, 39, 40, 46, 55, 56, 62, 72, 89

Vi ricordiamo di giocare responsabilmente e di verificare le vincite sui siti di Lottomatica e Sisal oppure sui bollettini ufficiali rilasciati dai Monopoli di Stato.