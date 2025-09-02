Estrazioni Lotto, Superenalotto, oggi martedì 2 settembre. I numeri estratti

Questa sera nuovo appuntamento con la fortuna al Lotto e SuperEnalotto perché ci sarà la prima estrazione della settimana e del mese di settembre. Partendo dal SuperEnalotto, questa sera il jackpot messo in palio sarà di 45.700.000 euro.

Nella scorsa estrazione di sabato nessun 6 né 5+1 ma le vincite più alte sono state tre punti 5 da quasi 59mila euro. Sisal ha assegnato 576.691 premi, per un totale di 3.935.939 euro vinti. Anche al concorso abbinato a SuperStar nessun 5 o 4 stella.

Questa sera caccia di nuovo al 6. Ecco i numeri più frequenti: 6-49-55-79-85-86. Per i ritardatari invece la sestina è comandata dal numero 84 che manca addirittura da 117 estrazioni. Seguono: 21-76-2-28 e 71.

Passando al gioco del Lotto, sabato fortunato per la Campania dove sono stati centrati tre terni sulla ruota di Napoli con i numeri 14-23-71.

La vincita più alta - segnala Agimeg - è stata registrata a Orta di Atella (CE), in via Toscanini, dove una giocata da 5 euro ha fruttato 22.500 euro. A San Giuseppe Vesuviano (NA), in via Marciotti, un altro fortunato giocatore ha portato a casa 14.000 euro, sempre con una puntata da 5 euro. A completare la serie è stata la giocata vincente di Napoli, in via Santa Lucia, che con 3 euro ha regalato 13.500 euro.

Sempre sulla ruota di Napoli sorride un altro giocatore fortunato di Roma con il terno 9-23-71. Una giocata di 10 euro si è trasformata in una vincita da 23.750 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 864,5 milioni di euro da inizio anno.

Ecco i numeri ritardatari al Lotto:



Bari: 82 (78 estrazioni)

Cagliari: 42 (87 estrazioni)

Firenze: 26 (156 estrazioni)

Genova: 2 (100 estrazioni)

Milano: 74 (129 estrazioni)

Napoli: 44 (57 estrazioni)

Palermo: 59 (68 estrazioni)

Roma: 63 (60 estrazioni)

Torino: 37 (58 estrazioni)

Venezia: 89 (103 estrazioni)

Nazionale: 82 (87 estrazioni)

L’appuntamento con le estrazioni di Lotto e SuperEnalotto è alle ore 20. Qui tutti gli aggiornamenti in diretta.