Estrazioni Lotto e Superenalotto oggi, martedì 18 luglio: i numeri vincenti in diretta

Seguiamo in diretta le estrazioni del Lotto e del Superenalotto di oggi, martedì 18 luglio. A partire dalle ore 20, quando l’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunicherà ufficialmente i numeri vincenti della prima estrazione settimanale, saranno quindi rese note le combinazioni fortunate di oggi. Oltre all’estrazione del gioco del Lotto, su tutte le 10 ruote più quella nazionale, scopriamo anche il 6 del Superenalotto e quali sono per oggi, i numeri Jolly e Superstar.

21:38

Superenalotto, le vincite di oggi, martedì 18 luglio

Con le estrazioni del Superenalotto di oggi si è concluso il concorso n. 87 e nessuno ha ottenuto i 6 punti necessari per vincere il montepremi, destinato quindi a salire per la prossima estrazione. Non che sia stato un concorso particolarmente sfortunato, dato che sono stati assegnati 614.241 premi, per un valore complessivo di 4.881.186 euro vinto.

Nel dettaglio, 1 vincitore ha ottenuto il 5+1, per un valore di 590.296,75 euro. Vittoria da 63.570,42 euro, invece, per le 3 persone che hanno totalizzato i 5 punti. Ci sono poi 462 persone ad aver indovinato quattro numeri, per una vincita pari a 423,12 euro, mentre in ben 18.847 hanno vinto 31,69 euro, corrispondenti a 3 punti. Infine, sono 305.294 i giocatori che hanno totalizzato 2 punti, per la vincita minima uguale a 5,94 euro.