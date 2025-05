Oggi è giovedì 1° maggio 2025. Una delle giocate settimanali del Lotto e del Superenalotto coincide quindi con la Festa dei Lavoratori. Molti giocatori non sanno cosa aspettarsi, soprattutto perché negli ultimi anni i giorni festivi non fermano davvero il mondo del lavoro come accadeva in precedenza. La domenica, il Natale e anche la Festa del Lavoro non risparmiano necessariamente i lavoratori e non soltanto chi si occupa di servizi essenziali come la sanità e la sicurezza. Scopriamo dunque se ci sono le estrazioni del Lotto e del Superenalotto oggi e qual è il calendario dei concorsi di questo mese.

Ci sono le estrazioni del Lotto e del Superenalotto oggi?

Anche se le festività nazionali non comportano lo stop di tutti i lavoratori i giochi pubblici del Lotto e del Superenalotto sono controllati direttamente dallo Stato e seguono così il rispetto delle festività nazionali. Di conseguenza, non ci sono le estrazioni del Lotto e del Superenalotto oggi. Il concorso in previsione di giovedì 1° maggio viene posticipato, nel rispetto di questa ricorrenza. Il calendario del Lotto e del Superenalotto è sempre stravolto in questo periodo dell’anno, a meno che la cadenza settimanale dei concorsi eluda i giorni di festa. Quest’anno anche il 25 aprile è caduto in una giornata di gioco, nello specifico venerdì 25 aprile 2025.

Bisogna infatti ricordare che anche per quest’anno si terranno le estrazioni straordinarie del venerdì, destinate a finanziarie il Fondo per le emergenze nazionali con i proventi delle scommesse. In ogni caso, si tratta di un giorno di concorso a tutti gli effetti, che come tale deve essere recuperato nell’organizzazione delle estrazioni. Quando il giorno successivo alla festa è un giorno di concorso si crea così un vero e proprio effetto domino, com’è accaduto il 25 aprile e come si ripeterà per la Festa del lavoro. Le estrazioni del Lotto e del Superenalotto di oggi vengono quindi rimandate a domani, venerdì 2 maggio, mentre quelle straordinarie a sabato 3 maggio.

Così, il concorso del sabato viene recuperato nel primo giorno utile, lunedì 5 maggio, mettendo fine ai rinvii. Ciò significa che nella settimana in arrivo ci saranno ben cinque estrazioni settimanali del Lotto e del Superenalotto. Lo stesso non è accaduto in occasione della Festa della Liberazione, che ha portato a un concorso sostitutivo lunedì 28 aprile, ma la settimana ha conservato il numero ordinario di concorsi per la sospensione del 1° maggio.