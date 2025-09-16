Estrazioni Lotto, Superenalotto, di oggi martedì 16 settembre. I numeri estratti

Nuova settimana al via per gli appassionati dei numeri e del Lotto e Superenalotto. Questa sera, martedì 16 settembre, ci sarà la consueta estrazione. Vediamo da dove si riparte. Per il Superenalotto, il jackpot supererà i 50 milioni di euro e per la precisione sarà di 51.800.000. Una cifra considerevole.

Sabato le vincite più alte sono stati quattro punti 5 da 46.309 euro. Per il concorso abbinato a Superstar, tre vincitori con 4 stella che si sono portati a casa 41.838 euro. In totale Sisal ha assegnato 626.659 premi, per un totale di 4.242.773 € vinti.

Passando al gioco del Lotto, ad esultare venerdì e sabato scorso è stato il Veneto dove sono state totalizzate vincite per 128mila euro. A Colognola ai Colli, in provincia di Verona, colpo da 47.500 euro grazie a tre ambi e un terno, mentre a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza, premio da 22.500 euro con un terno. In città, invece, centrata una doppietta, la prima da 22.500 euro, la seconda da 13.500 euro, grazie a due terni. Infine, a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, realizzati tre ambi e un terno da 22.500 euro. Fortunata anche la Campania con vincite complessive pari a 69.258 euro. Ma in Campania si festeggia anche per il 10eLotto con vincite per totali 67mila euro. Venerdì a Casagiove, in provincia di Caserta, colpo da 50mila euro - premio più alto di giornata, grazie ad un 7 Doppio Oro, mentre a Napoli vinti 5mila euro con un 8 Oro. Sabato ad Aversa, in provincia di Caserta, un 6 Doppio Oro vale una vincita da 12mila euro.

La tabella dei ritardatari vede a Bari il numero 82 che manca ormai da 86 concorsi consecutivi, mentre a Cagliari il 42 non esce da 95 estrazioni. A Firenze è il 34 a non essere sorteggiato da 96 turni di fila, mentre a Genova il 56 è assente da 59 concorsi. A Milano spicca il ritardo più significativo: il 74 non compare da ben 137 estrazioni.

A Napoli il numero 25 manca da 56 concorsi, mentre a Palermo il 59 non esce da 76. A Roma il 63 non viene sorteggiato da 68 turni consecutivi, a Torino il 7 è assente da 66 concorsi e a Venezia l’89 non si vede da 111 estrazioni. Infine, sulla ruota Nazionale il numero 82 manca da 95 concorsi.

Dalle ore 20 seguiremo in diretta le operazioni di estrazione dei numeri per tutte le ruote al gioco del Lotto e la sestina vincente al Superenalotto.

leggi anche Quante probabilità ci sono di vincere al Superenalotto?

Estrazioni Lotto, Superenalotto martedì 16 settembre: i numeri vincenti

16:21 Lotto, i numeri vincenti ruota per ruota Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Nazionale

16:24 Superenalotto: sestina vincente Sestina:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

Vi ricordiamo di giocare responsabilmente e di verificare i numeri estratti anche dai bollettini ufficiali pubblicati sui siti di AAMS, Lottomatica e Sisal.