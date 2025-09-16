Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Estrazioni Lotto, Superenalotto, di oggi martedì 16 settembre. I numeri estratti

Alessandro Nuzzo

16 Settembre 2025 - 17:29

Primo appuntamento della settimana con le estrazioni di Lotto e Superenalotto. Ecco i numeri vincenti.

Estrazioni Lotto, Superenalotto, di oggi martedì 16 settembre. I numeri estratti

Seguici su

Nuova settimana al via per gli appassionati dei numeri e del Lotto e Superenalotto. Questa sera, martedì 16 settembre, ci sarà la consueta estrazione. Vediamo da dove si riparte. Per il Superenalotto, il jackpot supererà i 50 milioni di euro e per la precisione sarà di 51.800.000. Una cifra considerevole.

Sabato le vincite più alte sono stati quattro punti 5 da 46.309 euro. Per il concorso abbinato a Superstar, tre vincitori con 4 stella che si sono portati a casa 41.838 euro. In totale Sisal ha assegnato 626.659 premi, per un totale di 4.242.773 € vinti.

Passando al gioco del Lotto, ad esultare venerdì e sabato scorso è stato il Veneto dove sono state totalizzate vincite per 128mila euro. A Colognola ai Colli, in provincia di Verona, colpo da 47.500 euro grazie a tre ambi e un terno, mentre a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza, premio da 22.500 euro con un terno. In città, invece, centrata una doppietta, la prima da 22.500 euro, la seconda da 13.500 euro, grazie a due terni. Infine, a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, realizzati tre ambi e un terno da 22.500 euro. Fortunata anche la Campania con vincite complessive pari a 69.258 euro. Ma in Campania si festeggia anche per il 10eLotto con vincite per totali 67mila euro. Venerdì a Casagiove, in provincia di Caserta, colpo da 50mila euro - premio più alto di giornata, grazie ad un 7 Doppio Oro, mentre a Napoli vinti 5mila euro con un 8 Oro. Sabato ad Aversa, in provincia di Caserta, un 6 Doppio Oro vale una vincita da 12mila euro.

La tabella dei ritardatari vede a Bari il numero 82 che manca ormai da 86 concorsi consecutivi, mentre a Cagliari il 42 non esce da 95 estrazioni. A Firenze è il 34 a non essere sorteggiato da 96 turni di fila, mentre a Genova il 56 è assente da 59 concorsi. A Milano spicca il ritardo più significativo: il 74 non compare da ben 137 estrazioni.

A Napoli il numero 25 manca da 56 concorsi, mentre a Palermo il 59 non esce da 76. A Roma il 63 non viene sorteggiato da 68 turni consecutivi, a Torino il 7 è assente da 66 concorsi e a Venezia l’89 non si vede da 111 estrazioni. Infine, sulla ruota Nazionale il numero 82 manca da 95 concorsi.

Dalle ore 20 seguiremo in diretta le operazioni di estrazione dei numeri per tutte le ruote al gioco del Lotto e la sestina vincente al Superenalotto.

leggi anche

Quante probabilità ci sono di vincere al Superenalotto?
Quante probabilità ci sono di vincere al Superenalotto?

Estrazioni Lotto, Superenalotto martedì 16 settembre: i numeri vincenti

Lotto, i numeri vincenti ruota per ruota

  • Bari
  • Cagliari
  • Firenze
  • Genova
  • Milano
  • Napoli
  • Palermo
  • Roma
  • Torino
  • Venezia
  • Nazionale

Superenalotto: sestina vincente

  • Sestina:
  • Numero Jolly:
  • Numero Superstar:

Vi ricordiamo di giocare responsabilmente e di verificare i numeri estratti anche dai bollettini ufficiali pubblicati sui siti di AAMS, Lottomatica e Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Lottomatica
# Lotto
# Superenalotto
# Estrazioni Lotto oggi

Iscriviti a Money.it

FT logo

Il ritorno dei pulsanti sulle auto: quando l’innovazione fa marcia indietro

Mentre le auto diventano sempre più digitali, i costruttori tornano ai (…)

16 settembre 2025

L’impennata della disoccupazione tra i laureati: cosa sta succedendo davvero?

La disoccupazione tra i neolaureati cresce, soprattutto tra gli uomini. L’IA (…)

12 settembre 2025

LSEG alla prova del nome: quando l’immagine oscura i numeri della borsa

Mentre la London Stock Exchange arranca in Borsa, ci si interroga sul peso (…)

9 settembre 2025

La generazione tradita: perché i giovani sono sempre più infelici?

Il sogno della casa di proprietà è diventato un miraggio: stress, (…)

5 settembre 2025

Perché ci sentiamo più esposti alla criminalità in un’epoca in cui la violenza sta diminuendo?

I dati raccontano un calo storico dei crimini violenti nel Regno Unito e (…)

2 settembre 2025

Come riaccendere nei bambini la passione per i libri

Tra tecnologia, pressioni sociali e mancanza di modelli, il piacere della (…)

30 agosto 2025

SONDAGGIO
Termina il 19/09/2025 L'IA ruberà il tuo lavoro?
VOTA ORA

Selezionati per te

La data del cambio dell'ora è ormai ufficiale. Ecco il giorno del nuovo orario invernale

Attualità

La data del cambio dell’ora è ormai ufficiale. Ecco il giorno del nuovo orario invernale
Escursionista condannato a pagare 4.400 euro per il salvataggio in elicottero

Attualità

Escursionista condannato a pagare 4.400 euro per il salvataggio in elicottero

Correlato