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Estrazioni Lotto e Superenalotto oggi, martedì 12 maggio. I numeri estratti

Alessandro Nuzzo

12 Maggio 2026 - 19:30

Prima estrazione della settimana: a partire dalle ore 20 tutti i numeri vincenti.

Estrazioni Lotto e Superenalotto oggi, martedì 12 maggio. I numeri estratti
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Ritorna l’appuntamento con il Lotto e Superenalotto. Questa sera prima estrazione della settimana con i numeri vincenti a partire dalle ore 20. Per il Superenalotto il jackpot in palio sarà di 162.900.000 euro, il più alto al mondo. Ormai è quasi un anno che nessuno riesce a indovinare i 6 numeri vincenti, vedremo se accadrà questa sera.

Per gli amanti delle statistiche il 41 sulla ruota di Bari è finalmente uscito nell’estrazione di venerdì scorso. Adesso il numero ritardatario che manca da più estrazioni è il 40 sulla ruota di Napoli assente da 105 estrazioni. Seguono il 45 sulla ruota di Palermo che manca da 99 estrazioni e il 41 sulla ruota di Cagliari assente da 98 estrazioni.

Estrazioni Lotto e Superenalotto oggi, martedì 12 maggio

A partire dalle ore 20 aggiorneremo la pagina in diretta con tutti i numeri vincenti al Lotto, Superenalotto e 10eLotto.

Estrazione del Lotto martedì 12 maggio

Bari
Cagliari
Firenze
Genova
Milano
Napoli
Palermo
Roma
Torino
Venezia
Nazionale

Estrazione Superenalotto martedì 12 maggio

  • Sestina vincente:
  • Numero Jolly:
  • Numero Superstar:

Estrazione 10eLotto martedì 12 maggio

  • Numeri vincenti:
  • Numero Oro:
  • Numero Doppio Oro:
  • Numeri Extra:

Vi ricordiamo di giocare responsabilmente e di verificare le vincite sui siti di Lottomatica e Sisal oppure sui bollettini ufficiali rilasciati dai Monopoli di Stato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Lottomatica
# Lotto
# Superenalotto
# Estrazioni Lotto oggi

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