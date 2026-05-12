Estrazioni Lotto e Superenalotto oggi, martedì 12 maggio. I numeri estratti

Ritorna l’appuntamento con il Lotto e Superenalotto. Questa sera prima estrazione della settimana con i numeri vincenti a partire dalle ore 20. Per il Superenalotto il jackpot in palio sarà di 162.900.000 euro, il più alto al mondo. Ormai è quasi un anno che nessuno riesce a indovinare i 6 numeri vincenti, vedremo se accadrà questa sera.

Per gli amanti delle statistiche il 41 sulla ruota di Bari è finalmente uscito nell’estrazione di venerdì scorso. Adesso il numero ritardatario che manca da più estrazioni è il 40 sulla ruota di Napoli assente da 105 estrazioni. Seguono il 45 sulla ruota di Palermo che manca da 99 estrazioni e il 41 sulla ruota di Cagliari assente da 98 estrazioni.

Estrazioni Lotto e Superenalotto oggi, martedì 12 maggio

A partire dalle ore 20 aggiorneremo la pagina in diretta con tutti i numeri vincenti al Lotto, Superenalotto e 10eLotto.

Estrazione del Lotto martedì 12 maggio

Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale

Estrazione Superenalotto martedì 12 maggio

Sestina vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

Estrazione 10eLotto martedì 12 maggio

Numeri vincenti:

Numero Oro:

Numero Doppio Oro:

Numeri Extra:

Vi ricordiamo di giocare responsabilmente e di verificare le vincite sui siti di Lottomatica e Sisal oppure sui bollettini ufficiali rilasciati dai Monopoli di Stato.