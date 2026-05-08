I risultati delle estrazioni del Lotto e del Superenalotto di oggi, venerdì 8 maggio. Ecco tutti i numeri vincenti.
Eccoci al penultimo appuntamento della settimana con i concorsi. Per questo venerdì 8 maggio il jackpot del Superenalotto ci regala un altro record, ben 161,4 milioni di euro in palio per la sestina fortunata a quasi un anno dall’ultima grande vincita. Oltre al montepremi del Superenalotto che si riflette anche sui premi in palio per le altre categorie, c’è grande attesa anche per scoprire le combinazioni delle 11 ruote del Lotto. Presto scopriremo tutti i numeri, insieme al 10eLotto, dopo le belle notizie degli ultimi giorni. Ieri a Napoli un giocatore è riuscito a vincere 62.250 euro con una puntata da appena un euro, mentre una schedina da 8 euro a Venezia ha fruttato quasi mezzo milione di euro allo scommettitore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Argomenti