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Estrazioni Lotto e Superenalotto oggi, giovedì 7 maggio: risultati in diretta

Alessandro Nuzzo

7 Maggio 2026 - 19:29

Dalle ore 20 la diretta delle estrazioni dei numeri vincenti al Lotto e Superenalotto.

Estrazioni Lotto e Superenalotto oggi, giovedì 7 maggio: risultati in diretta
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Quello di questa sera sarà il terzo appuntamento settimanale per le estrazione del Lotto e Superenalotto. A causa dello stop del 1 Maggio, festa dei lavoratori, lunedì c’è stata l’estrazione di recupero che ha anticipato quella consueta del martedì. Dalle ore 20 seguiremo tutto in diretta per scoprire innanzitutto se ci sarà il tanto atteso 6 che manca ormai da quasi un anno. Un’assenza lunga che ha fatto lievitare il jackpot che oggi è il più alto al mondo: questa sera sarà di 160.400.000 euro.

Scopriremo poi anche se uscirà l’attesissimo numero 41 sulla ruota di Bari che manca ormai da 117 estrazioni. C’è anche il 40 sulla ruota di Napoli che ha superato il centenario ed è a quota 102 estrazioni mancanti.

Estrazioni Lotto e Superenalotto oggi, giovedì 7 maggio

Dalle ore 20 tutti i numeri vincenti al Lotto e Superenalotto di questa sera.

Estrazione del Lotto, i numeri vincenti:

Bari
Cagliari
Firenze
Genova
Milano
Napoli
Palermo
Roma
Torino
Venezia
Nazionale

Superenalotto, i numeri vincenti

  • Sestina vincente:
  • Numero Jolly:
  • Numero Superstar:

10eLotto: i numeri vincenti:

  • I 20 numeri:
  • Numero Oro:
  • Numero Doppio Oro:
  • Numeri Extra:

Vi ricordiamo di giocare responsabilmente e di verificare le vincite sui siti di Lottomatica e Sisal oppure sui bollettini ufficiali rilasciati dai Monopoli di Stato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Lottomatica
# Lotto
# Superenalotto
# Estrazioni Lotto oggi

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