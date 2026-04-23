Estrazioni Lotto e Superenalotto oggi giovedì 23 aprile: risultati in diretta

Seconda estrazione della settimana: ecco tutti i numeri vincenti di questa sera in diretta.
Questa sera nuova estrazione al Lotto e Superenalotto, la seconda della settimana. Martedì due fortunati vincitori per poco non sbancavano il jackpot al Superenalotto fermandosi però a quota 5 vincendo comunque oltre 90mila euro a testa. Il 6 ormai manca dal 22 maggio 2025 quando a Desenzano del Garda un fortunato vincitore si è aggiudicato oltre 35 milioni di euro. Quasi un anno di assenza e un montepremi che è il più alto al mondo: 153.500.000 euro.
Per gli amanti del Lotto invece a tenere sulle spine è il numero 41 sulla ruota di Bari che manca da 109 estrazioni. Segue il 22 sulla Nazionale assente da 101 estrazioni e il 47 a Firenze a quota 99 e che se non uscirà questa sera toccherà le 100 estrazioni di assenza.
Di seguito tutti i numeri estratti in tempo reale.
Estrazioni Lotto e Superenalotto oggi giovedì 23 aprile
Ecco tutti i numeri vincenti di questa sera al Lotto, Superenalotto e 10eLotto.
Gioco del Lotto: i numeri vincenti di stasera
|Bari
|22
|71
|52
|35
|2
|Cagliari
|33
|7
|64
|51
|60
|Firenze
|23
|47
|73
|31
|60
|Genova
|84
|5
|61
|81
|2
|Milano
|22
|41
|75
|10
|46
|Napoli
|7
|73
|55
|6
|61
|Palermo
|19
|41
|84
|77
|50
|Roma
|9
|6
|69
|15
|38
|Torino
|46
|89
|21
|26
|67
|Venezia
|55
|37
|67
|49
|54
|Nazionale
|74
|1
|80
|35
|21
Superenalotto: i numeri vincenti
- Sestina: 18-56-28-24-58-35
- Numero Jolly: 72
- Numero Superstar: 57
10eLotto: numeri vincenti
- Numeri vincenti: 5, 6, 7, 9, 19, 22, 23, 33, 37, 41, 46, 47, 52, 55, 61, 64, 71, 73, 84, 89
- Numero Oro: 22
- Numero Doppio Oro: 22,71
- Numeri Extra: 2, 10, 15, 21, 26, 31, 35, 49, 51, 60, 67, 69, 75, 77, 81
Vi ricordiamo di giocare responsabilmente e di verificare sempre le vincite dai bollettini ufficiali o tramite le app di Lottomatica e Sisal.
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