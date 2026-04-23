Estrazioni Lotto e Superenalotto oggi giovedì 23 aprile: risultati in diretta

Questa sera nuova estrazione al Lotto e Superenalotto, la seconda della settimana. Martedì due fortunati vincitori per poco non sbancavano il jackpot al Superenalotto fermandosi però a quota 5 vincendo comunque oltre 90mila euro a testa. Il 6 ormai manca dal 22 maggio 2025 quando a Desenzano del Garda un fortunato vincitore si è aggiudicato oltre 35 milioni di euro. Quasi un anno di assenza e un montepremi che è il più alto al mondo: 153.500.000 euro.

Per gli amanti del Lotto invece a tenere sulle spine è il numero 41 sulla ruota di Bari che manca da 109 estrazioni. Segue il 22 sulla Nazionale assente da 101 estrazioni e il 47 a Firenze a quota 99 e che se non uscirà questa sera toccherà le 100 estrazioni di assenza.

Di seguito tutti i numeri estratti in tempo reale.

Estrazioni Lotto e Superenalotto oggi giovedì 23 aprile

Ecco tutti i numeri vincenti di questa sera al Lotto, Superenalotto e 10eLotto.

Gioco del Lotto: i numeri vincenti di stasera

Bari 22 71 52 35 2 Cagliari 33 7 64 51 60 Firenze 23 47 73 31 60 Genova 84 5 61 81 2 Milano 22 41 75 10 46 Napoli 7 73 55 6 61 Palermo 19 41 84 77 50 Roma 9 6 69 15 38 Torino 46 89 21 26 67 Venezia 55 37 67 49 54 Nazionale 74 1 80 35 21

Superenalotto: i numeri vincenti

Sestina : 18-56-28-24-58-35

: 18-56-28-24-58-35 Numero Jolly : 72

: 72 Numero Superstar: 57

10eLotto: numeri vincenti

Numeri vincenti: 5, 6, 7, 9, 19, 22, 23, 33, 37, 41, 46, 47, 52, 55, 61, 64, 71, 73, 84, 89

5, 6, 7, 9, 19, 22, 23, 33, 37, 41, 46, 47, 52, 55, 61, 64, 71, 73, 84, 89 Numero Oro: 22

22 Numero Doppio Oro: 22,71

22,71 Numeri Extra: 2, 10, 15, 21, 26, 31, 35, 49, 51, 60, 67, 69, 75, 77, 81

Vi ricordiamo di giocare responsabilmente e di verificare sempre le vincite dai bollettini ufficiali o tramite le app di Lottomatica e Sisal.