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Estrazioni Lotto e Superenalotto oggi giovedì 23 aprile: risultati in diretta

Antonio Cosenza

23 Aprile 2026 - 20:20

Seconda estrazione della settimana: ecco tutti i numeri vincenti di questa sera in diretta.

Estrazioni Lotto e Superenalotto oggi giovedì 23 aprile: risultati in diretta

Questa sera nuova estrazione al Lotto e Superenalotto, la seconda della settimana. Martedì due fortunati vincitori per poco non sbancavano il jackpot al Superenalotto fermandosi però a quota 5 vincendo comunque oltre 90mila euro a testa. Il 6 ormai manca dal 22 maggio 2025 quando a Desenzano del Garda un fortunato vincitore si è aggiudicato oltre 35 milioni di euro. Quasi un anno di assenza e un montepremi che è il più alto al mondo: 153.500.000 euro.

Per gli amanti del Lotto invece a tenere sulle spine è il numero 41 sulla ruota di Bari che manca da 109 estrazioni. Segue il 22 sulla Nazionale assente da 101 estrazioni e il 47 a Firenze a quota 99 e che se non uscirà questa sera toccherà le 100 estrazioni di assenza.

Di seguito tutti i numeri estratti in tempo reale.

Estrazioni Lotto e Superenalotto oggi giovedì 23 aprile

Ecco tutti i numeri vincenti di questa sera al Lotto, Superenalotto e 10eLotto.

Gioco del Lotto: i numeri vincenti di stasera

Bari 22 71 52 35 2
Cagliari 33 7 64 51 60
Firenze 23 47 73 31 60
Genova 84 5 61 81 2
Milano 22 41 75 10 46
Napoli 7 73 55 6 61
Palermo 19 41 84 77 50
Roma 9 6 69 15 38
Torino 46 89 21 26 67
Venezia 55 37 67 49 54
Nazionale 74 1 80 35 21
Estrazione del Lotto di giovedì 23 aprile Estrazione del Lotto di giovedì 23 aprile Tutti i numeri vincenti ruota per ruota

Superenalotto: i numeri vincenti

  • Sestina: 18-56-28-24-58-35
  • Numero Jolly: 72
  • Numero Superstar: 57

10eLotto: numeri vincenti

  • Numeri vincenti: 5, 6, 7, 9, 19, 22, 23, 33, 37, 41, 46, 47, 52, 55, 61, 64, 71, 73, 84, 89
  • Numero Oro: 22
  • Numero Doppio Oro: 22,71
  • Numeri Extra: 2, 10, 15, 21, 26, 31, 35, 49, 51, 60, 67, 69, 75, 77, 81
Estrazione 10eLotto giovedì 23 aprile Estrazione 10eLotto giovedì 23 aprile Tutti i numeri vincenti estratti.

Vi ricordiamo di giocare responsabilmente e di verificare sempre le vincite dai bollettini ufficiali o tramite le app di Lottomatica e Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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# Lottomatica
# Lotto
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# Estrazioni Lotto oggi

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