Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi, giovedì 20 luglio: la diretta

Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi, giovedì 20 luglio, in diretta tutti i numeri vincenti. Seguiamo in tempo reale i numeri estratti sulle 11 ruote del Lotto e scopriamo come sarà composta la sestina del Superenalotto, ovviamente insieme al numero Jolly e al Superenalotto Superstar. Chissà che oggi qualcuno indovini la sestina vincente, che ormai si fa attendere da più di un mese e che però quest’anno ha regalato una vincita senza precedenti. L’estrazione di martedì, comunque, non è andata male, con un 5+1 da oltre 590.000 euro in Basilicata.

Come in tutte le giornate di estrazione, i numeri vincenti saranno comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli dalle ore 20 in poi. Questo significa che nella giornata di oggi è ancora possibile tentare la fortuna fino alle 19:30, sempre ricordando di conservare con cura lo scontrino (o la ricevuta online) con il numero di serie. Quest’ultimo, infatti, permette di controllare velocemente la vincita e nel caso di riscuoterla. Si ricorda, infine, che ci sarà una nuova estrazione domani, con l’estrazione straordinaria del venerdì a sostegno dell’Emilia-Romagna.

19:00 Superenalotto, numeri più frequenti e ritardatari I numeri ritardatari del Lotto su tutte le ruote Bari: numero 4 – 92 estrazioni;

Cagliari: numero 28 – 91 estrazioni;

Firenze: numero 63 – 76 estrazioni;

Genova: numero 25 – 103 estrazioni;

Milano: numero 76 – 113 estrazioni;

Napoli: numero 31 – 80 estrazioni;

Palermo: numero 77 – 94 estrazioni;

Roma: numero 12 – 86 estrazioni;

Torino: numero 57 – 89 estrazioni;

Venezia: numero 20 – 85 estrazioni;

Nazionale: numero 68 – 74 estrazioni.

18:30 Superenalotto, numeri più frequenti e ritardatari In base all’ultima estrazione del Superenalotto, i numeri più frequenti sono: 77 – 86 – 85 – 6 – 55 - 49. I numeri ritardatari del Superenalotto sono invece: 14 – 34 – 19 – 15 – 29 – 36.

18:15 Estrazioni Superenalotto 20 luglio, il jackpot di oggi Il jackpot del Superenalotto per il concorso di oggi, giovedì 20 luglio, è salito a 28.300 milioni di euro, dopo che nemmeno nelle scorse estrazioni ci sono state vittorie da 6 punti.

18:00 Riscuotere le vincite Lotto e Superenalotto per le giocate online Per quanto riguarda le giocate online, la questione si fa più semplice. Tutte le vincite di fascia bassa (inferiori a 10.500 euro) possono essere direttamente accreditate sul conto di gioco - già tassate – e poi prelevate secondo le modalità a disposizione. Per le vincite di fascia alta, invece, si segue pressoché la stessa modalità in banca, questa volta avendo cura di avere l’ID della giocata. Si ricorda che le vincite di fascia alta possono essere pagate entro 30 giorni, mentre quelle di fascia bassa anche immediatamente o comunque in base alla prenotazione in ricevitoria. In ogni caso, la richiesta di pagamento deve essere comunicata entro 60 giorni, pena la perdita del premio.