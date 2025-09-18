Estrazioni Lotto, Superenalotto, di oggi giovedì 18 settembre. I numeri estratti

Questa sera secondo appuntamento settimanale con le estrazioni di Lotto e Superenalotto. Prima di scoprire i numeri vincenti estratti questa sera, vediamo da dove si è ripartiti. Al Superenalotto Sisal metterà in paio 52.600.000 euro. Martedì le vincite più alte sono state sei punti 5 da poco più di 27mila euro. Per il concorso Superstar da segnalare tre 4 Stella da poco più di 21 mila euro. Per gli amanti delle statistiche, ecco le sestine frequenti e ritardatarie al Superenalotto:

Frequenti: 85 6 86 49 79 55

Ritardatari: 84 21 2 24 4 48

Passando al gioco del Lotto, martedì a festeggiare è stato il Piemonte con la vincita più alta di giornata, 43.478 euro a Gravellona Toce, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola grazie ad una Cinquina Simbolotto. Festeggia anche la Campania con una vincita complessiva da 36.150 euro. A Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, vinti 14.250 euro grazie a tre ambi e un terno; mentre a Sorrento, in provincia di Napoli, quattro terni e una quaterna valgono 12.900 euro; invece a Baronissi, in provincia di Salerno, va una vincita da 8.750 euro grazie ad un ambo. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,1 milioni di euro, per un totale di oltre 917,6 milioni di euro da inizio 2025.

Per il 10eLotto a Fondi, in provincia di Latina centrato un 9 da 120mila euro, vincita più alta di giornata. Nella stessa regione, a Ladispoli, in provincia di Roma, premio da 25mila euro grazie ad un 6 Oro.

Anche in questo caso per gli amanti delle statistiche, ecco i numeri ritardatari ruota per ruota:

Bari, 82: assente da 87 concorsi;

Cagliari, 42: manca da 96 estrazioni;

Firenze, 34: non esce da 97 concorsi consecutivi;

Genova, 56: assente da 60 estrazioni;

Milano, 74: non si vede da 138 concorsi;

Napoli, 25: manca da 57 estrazioni;

Palermo, 59: assente da 77 concorsi;

Roma, 63: non esce da 69 estrazioni consecutive;

Torino, 7: assente da 67 concorsi;

Venezia, 5: non si vede da 83 estrazioni consecutive;

Nazionale, 82: manca da 96 concorsi;

Come di consueto questa sera via all’estrazione a partire dalle ore 20 sia per il Lotto che per il Superenalotto. Ricordiamo che nel gioco del Lotto la sede di Roma è momentaneamente chiusa per lavori di ristrutturazione e per questo motivo l’estrazione delle 4 ruote di Roma si svolgeranno a Milano. Questo comporterà un leggero ritardo nelle operazioni. Prima saranno estratte le consuete 4 ruote della sede di Milano, poi dalle 20.30 in poi l’estrazione delle altre 4 di Roma sempre da Milano. Noi seguiremo e vi aggiorneremo in diretta.

Estrazioni Lotto, Superenalotto, di oggi giovedì 18 settembre

17:26 Lotto, i numeri vincenti estratti Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale: