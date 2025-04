Esempio lettera commerciale, ecco come scriverla

Una lettera commerciale efficace non si giudica solo dal contenuto, ma anche dall’aspetto visivo. La forma con cui è scritta, infatti, contribuisce a trasmettere un’immagine ordinata e credibile dell’azienda.

Anche se non esiste un obbligo normativo rigido in merito all’impaginazione, negli ambienti professionali si è ormai consolidata una sorta di “criterio grafico” che tutti ormai si aspettano venga rispettato.

Il formato standard è il classico foglio A4 verticale, ideale sia per l’invio cartaceo che per la distribuzione digitale (in particolare via PDF). Per garantire una leggibilità ottimale e una disposizione armoniosa degli elementi testuali, si consiglia di rispettare questi margini indicativi:

Scelta del font e grandezza del testo

Il font deve essere leggibile e professionale e non serve inventare nulla di stravagante. I caratteri classici come Arial, Times New Roman o Helvetica sono sempre adatti, ma ricorda che quello che conta di più è la chiarezza e la coerenza. Evita, però, font decorativi o troppo elaborati, che possono risultare poco leggibili o non adatti al contesto formale.

La dimensione consigliata è 12 pt, perfetta per la maggior parte delle lettere. Se il contenuto è particolarmente lungo, si può scendere fino a 11 pt, ma è bene non andare oltre. Infine, nel caso in cui l’azienda adotti un font personalizzato nel proprio branding, è opportuno adattarne la grandezza in modo che resti leggibile.