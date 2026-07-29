ENI annuncia utile più che doppio a €2,3 miliardi, alza guidance e buyback. Dividendo straordinario?

Il colosso petrolifero ENI ha annunciato di aver concluso il secondo trimestre riportando risultati che ha definito eccellenti “grazie alla esecuzione coerente della strategia e al portafoglio diversificato di asset altamente competitivi”.

L’utile netto adjusted è stato pari a €2,3 miliardi, più che raddoppiato rispetto allo scorso anno.

“Eccellente” è stata in particolare “la crescita della produzione su base omogenea, al netto dell’effetto prezzo”, pari a +11% a 1,79 mln di boe/g, quasi invariata su base sequenziale, “grazie all’entrata a regime dei nuovi progetti in Africa Occidentale, nel Golfo d’America, in Norvegia e in Indonesia”.

Grazie alla solidità dei conti, il gigante quotato sul Ftse Mib di Piazza Affari ha rivisto al rialzo la guidance per il 2026 di produzione, prevedendo ora una crescita di circa il 5% su base omogenea e migliorando la remunerazione agli azionisti, incrementando il piano di riacquisto di azioni proprie (buyback) a €3,4 miliardi.

Guardando alle principali voci di bilancio, l’EBIT proforma adjusted di Gruppo si è attestato a €5,38 miliardi, il doppio rispetto al trimestre precedente (crescita del 52% su base sequenziale), grazie alla solida performance della E&P, di GGP e dei satelliti della transizione.

Sempre nel secondo trimestre dell’anno il flusso di cassa adjusted di ENI prima del capitale circolante è stato pari a €4,47 mld, finanziando investimenti organici per €1,84 mld.

La remunerazione agli azionisti è stata di €1,35 mld, inclusi l’ultima tranche del dividendo ‘25 (€0,79 mld) e l’avvio del programma di buyback ‘26 (€0,56 mld).

L’indebitamento finanziario netto si è attestato a €11,3 mld a fine giugno 2026, con un gearing proforma pari al 10%, al limite inferiore dell’intervallo previsto (10%-15%).

ENI ha dunque migliorato l’outlook sui risultati operativi e di generazione di cassa, “determinando un nuovo aumento del programma di riacquisto di azioni proprie garantendo agli azionisti una significativa partecipazione agli incrementi di redditività”. stando a quanto si legge nel comunicato con cui il gruppo ha annunciato i conti:

In particolare, con riferimento ai settori di attività, il Gruppo prevede per l’esercizio 2026:

Crescita della produzione oil&gas su base omogenea rivista in rialzo a circa il 5% rispetto al precedente intervallo obiettivo del 3-4%;

EBIT proforma adjusted di GGP in rialzo a oltre €1,4 mld, in crescita del 40% rispetto alla previsione iniziale;

Enilive e Plenitude: EBITDA proforma adjusted di Enilive rivisto al rialzo a €1,3 mld (da €1,1 mld) allo scenario attuale e Plenitude confermato a €1,3 mld;

capacità rinnovabile installata a fine esercizio pari a 6,5 GW (Plenitude al 100%); capacità di bioraffinazione pari a 2,1 MTPA, cui si aggiungono 1,5 MTPA in costruzione (quota Enilive).

Per quanto ruguarda i risultati consolidati, ENI ha rivisto al rialzo la previsione annuale di generazione di cassa, annunciando le seguenti previsioni:

CFFO adjusted pari a €15 mld, sulla base di uno scenario aggiornato Brent pari a 85 $/barile, margine di raffinazione SERM di 14 $/barile e prezzo del gas TTF pari a 50 €/MWh, al cambio EUR/USD di 1,16, evidenziando un miglioramento di €0,7 mld rispetto alle sensitivity del Gruppo.

Capex lordi confermati a €7 mld; capex netti rivisti in riduzione rispetto alla precedente guidance inferiori a €5 mld.

Gearing proforma atteso al limite inferiore dell’intervallo del 10-15%. Gearing reported atteso convergere allo stesso livello a fine anno.

In evidenza la reviusione al rialzo anche della remunerazione agli azionisti. Nello specifico, ENI prevede un aumento del piano di buyback per il 2026 a €3,4 mld, + 20% rispetto alla precedente previsione del primo trimestre di €2,8 mld, in linea con la politica di distribuzione agli azionisti del 60% dei maggiori risultati rispetto al budget (che prevedeva un cash flow di €11,5 mld) sotto forma di incremento di buyback, fino a un prezzo del Brent pari a 90 $/barile. “Il nuovo valore del buyback rappresenta un incremento di oltre il doppio rispetto alla previsione iniziale di €1,5 mld al cash flow di budget”, ha precisato l’azienda gestita dall’amministratore delegato Claudio Descalzi.

Ancora, alla luce dello scenario di raffinazione significativamente aggiornato (14 $/bbl vs 6 $/bbl del budget), a condizione che tale livello si mantenga al di sopra del 50% del margine di raffinazione di riferimento (quindi almeno a 9 $/bbl rispetto ai 6$/bbl del budget), ENI ha reso noto che nel mese di ottobre si deciderà sull’attivazione del dividendo straordinario, in linea con la politica di remunerazione comunicata al mercato che, in caso di scenari superiori a 90 $/bbl, o con un incremento superiore al 50% dei prezzi del gas o dei margini di raffinazione, prevede che il 100% dell’incremento del CFFO sia distribuito come dividendo straordinario nell’ultimo trimestre e sulla base delle sensitivity unitarie (1 $ SERM = €0,08 mld).

Per ora il gruppo ha confermato la previsione relativa al dividendo 2026 pari a €1,1 per azione (in aumento del 5% rispetto al 2025).

Così il CEO Claudio Descalzi ha commentato i conti sottolineando che i numeri “dimostrano che, anno dopo anno, stiamo costruendo una società sempre più solida, grazie alla qualità del nostro portafoglio geograficamente diversificato e basato su asset competitivi, sulle nostre competenze distintive nell’esplorazione, su una crescente esposizione ai business legati alla transizione energetica, e con opportunità di valorizzazione anticipata degli asset”.

Si tratta di fattori che “supporteranno una generazione di cassa ricorrente nel lungo periodo, che ci permetterà di continuare ad assicurare agli azionisti una remunerazione significativa con un’importante condivisione dei benefici derivanti dagli scenari di mercato più favorevoli, mantenendo al contempo una struttura patrimoniale estremamente robusta, come dimostra il rapporto di indebitamento pro forma pari al minimo storico del 10%. Grazie a questi risultati, il programma di buyback viene incrementato di ulteriori €600 mln, fino a €3,4 mld”.