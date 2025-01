Elon Musk è un genio o un folle? Partecipa al sondaggio

Elon Musk è un genio o un folle? Questo è il sondaggio che Money.it vuole rivolgere ai lettori dopo che l’imprenditore - uomo più ricco al mondo stando alla classifica stilata da Forbes - ha rubato la scena anche all’insediamento di Donald Trump, con il video del braccio alzato a mo’ saluto romano che subito è diventato virale scatenando foroci polemiche sui social.

Elon Musk è un genio o un folle? Di' la tua!

In merito a Elon Musk negli ultimi tempi si è scritto di tutto e il contrario di tutto. Se inizialmente sono state le sue aziende a catturare l’attenzione, di recente senza dubbio è il suo attivismo politico ad aver fatto discutere.

Musk al momento è accreditato di un patrimonio superiore ai 400 miliardi di dollari, quasi il doppio rispetto a quello stimato di Bezos e Zuckerberg giusto per intendersi. Con l’avvio dell’amministrazione Trump ha assunto ufficialmente anche il ruolo politico di consulente della Casa Bianca con il compito di tagliare le spese delle agenzie federali.

Di conseguenza al momento appare difficile distinguere tra l’Elon Musk con un ruolo pubblico e l’Elon Musk imprenditore; un chiaro esempio è la vicenda del contratto con Starlink che il nostro governo presto potrebbe siglare.

Inoltre il magnate di recente ha appoggiato chiaramente l’AfD - il partito di estrema destra tedesco -, il governo Meloni e ha attaccato duramente il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il primo ministro britannico Keir Stramer.

Lo show quasi da invasato al giuramento di Trump - con tanto di saluto romano - ha richiamato alla memoria nel Vecchio Continente tempi passati e assai bui, tanto che in molti si stanno chiedendo quale sia il vero obiettivo dell’imprenditore.

Lo scopo di questo sondaggio, che ricordiamo non ha un valore scientifico ma soltanto indicativo, è quello che di capire se per i lettori Elon Musk sia un genio, un folle oppure è follemente geniale.

Elon Musk, genio o folle: il sondaggio

Cercare di comprendere Elon Musk in questo momento appare essere una sciarada. Il recente avvicinamento a Donald Trump e all’estrema destra europeo cozza totalmente con i suoi idea iper liberisti.

Musk di certo ha molti aspetti del genio. Quasi totalmente autodidatta negli studi, è un imprenditore visionario che sogna di portare l’uomo su Marte e che prima di tutti ha investito nelle auto elettriche e nel lancio di satelliti in orbita per connettere il mondo intero.

Che il magnate sia un personaggio sostanzialmente folle è altrettanto conclamato. L’uso di droghe, i gesti forti e le continue uscite a gamba tesa lo rendono un’autentica scheggia impazzita con un conto in banca da oltre 400 miliardi di dollari.

In molti pensano che Elon Musk voglia arrivare a tirare le fila del mondo intero, iniziando dagli Stati Uniti - Donald Trump per molti analisti è ai suoi piedi e l’imprenditore potrebbe scendere in campo direttamente alle prossime elezioni - e proseguendo poi nel sponsorizzare una serie di governi amici in Europa.

Elon Musk allora è un genio oppure un pericoloso folle? Facci sapere la tua opinione partecipando al sondaggio.