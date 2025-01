Elon Musk non è un genio, è un “folle”. I risultati del sondaggio

Elon Musk non è un genio, è un “folle”. Questo è il responso del sondaggio lanciato da Money.it ora che tutto il mondo sta parlando di questo magnate, uomo più ricco al mondo stando a Forbes con un patrimonio di oltre 400 miliardi di dollari, proprietario di aziende strategiche come Tesla e Starlink oltre che fresco consulente di Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti che da lui è stato sostenuto - e lautamente finanziato - alle recenti elezioni presidenziali.

Come si può vedere dai risultati del sondaggio, che ricordiamo non ha un valore scientifico ma soltanto indicativo non essendo stato realizzato a campione, per il 39% dei rispondenti Elon Musk sarebbe un “folle”.

Al contrario c’è un 34% dei lettori che reputa Musk un genio, mentre per il 27% l’imprenditore sarebbe follemente geniale. In generale i pareri sembrerebbero essere più positivi che negativi, ma ormai stiamo parlando di un personaggio sempre più divisivo.

Senza dubbio Elon Musk è un imprenditore geniale e visionario, capace di anticipare di diversi anni i resti dei competitor: giusto per fare un esempio, sui satelliti lanciati in orbita è stato molto più lungimirante delle varie potenze mondiali.

Ci sono però diversi aspetti di Elon Musk che preoccupano e spaventano. Per molti infatti sarebbe una sorta di presidente ombra degli Stati Uniti, con il chiaro intento di condizionare anche la politica in Europa sostenendo partiti di estrema destra e politici a lui vicini.

Tanti hanno parlato di una sorta di sogno distopico di Musk, pronto a influenzare le sorti del mondo sia con il suo attivismo politico sia con le sue aziende, specialmente se dovesse acquistare TikTok come si vocifera.