Elon Musk dimentica il regalo di Natale per la ex moglie, ecco come ha recuperato

Elon Musk, il noto imprenditore e visionario dietro aziende come Tesla e SpaceX, è spesso sotto i riflettori per le sue scelte audaci, i progetti innovativi e le sue scelte politiche, come quella più recente di sostenere la candidatura di Donald Trump, che entrerà in carica il 20 gennaio.

Sempre più spesso si è registrata la presenza dell’imprenditore accanto al 47esimo presidente americano, tanto da essere soprannominato “il presidente ombra”. Tuttavia, solo con l’arrivo di Trump alla casa Bianca potremo scoprire se il soprannome è meritato o meno.

Nel frattempo, se il lato politico e imprenditoriale fa discutere, meno conosciuto è il lato personale dell’uomo che, al di là dei successi, è stato descritto come “profondamente emotivo” da chi lo conosce bene. Questa dimensione intima è emersa attraverso un curioso episodio raccontato da Talulah Riley, attrice britannica ed ex moglie di Muskl, nel documentario della BBC“ The Elon Musk Show”.

L’aneddoto sembra mostrare un divario tra l’immagine pubblica di Musk e la realtà privata, mettendo in luce il suo lato più umano, quello di un marito, che dimenticatosi del regalo per la moglie ha affrontato una tempesta di neve.

L’avventura nella neve: un regalo che parla d’amore

Come raccontato dall’ex moglie, Musk e Riley vivevano a Boulder, in Colorado, in una casa circondata dalla neve. Natale era arrivato, ma l’uomo impegnato in innumerevoli progetti aveva dimenticato un dettaglio cruciale: il regalo per la moglie.

La situazione, sebbene comica, avrebbe potuto risolversi con delle scuse, ma Musk ha scelto una strada decisamente più drammatica e inaspettata, forse data la sua “emotività”, o - come sostengono alcuni lettori - data dal forte egocentrismo dell’imprenditore.

Quando Musk si accorse della dimenticanza, infatti, non cercò di giustificarsi con scuse banali. Aveva ammesso candidamente che “il suo cervello stava esplodendo” per lo stress e il sovraccarico di lavoro, decidendo di agire in modo inusuale, per farsi perdonare. La sera stessa, senza dire nulla a Riley, uscì di casa nonostante la tempesta di neve. Due ore più tardi, Musk si era presentato ai piedi nudi e rossi per il freddo, vestiti fradici, e un piccolo bouquet di fiori in mano. “Volevo solo mostrarti quanto ti amavo”, le ha detto mentre stava letteralmente congelando.

Riley, commossa, ha descritto il gesto come un simbolo dell’amore sincero e della sensibilità dell’ex marito. Una sensibilità che non trasparirebbe dalla sua immagine pubblica, che lo vede sempre più coinvolto nel mondo della politica, oltre che in quello degli affari.

Elon Musk oltre l’immagine pubblica

Il racconto di Riley è solo uno dei tanti episodi che testimoniano l’approccio singolare di Musk alle relazioni e alla vita. Durante il loro matrimonio, la coppia ha affrontato sfide enormi, spesso legate allo stress insostenibile che caratterizzava i primi anni di Tesla e SpaceX. Riley ha raccontato di aver temuto per la salute di Musk, preoccupata che potesse avere un infarto a causa dell’intensa pressione che viveva quotidianamente.

Anche il loro corteggiamento iniziale è stato tutt’altro che convenzionale. Invece di una cena romantica o un gesto tradizionale, Musk invitò Riley nella sua stanza d’albergo per mostrarle video di razzi. “Pensavo fosse un invito romantico” ha ricordato Riley ridendo. Nonostante il loro matrimonio sia terminato con due divorzi, Riley non porta rancore. Anzi, lo descrive come un grande amico e una persona con una straordinaria capacità di provare sentimenti profondi.

Al di là dei titoli sensazionalistici e delle controversie che lo circondano, questa storia sembrerebbe mostrare il volto umano di una figura pubblica spesso dipinta in termini monocromatici. Musk, con la sua camminata a piedi nudi nella neve, ci ricorda che, anche per i giganti dell’innovazione, l’amore resta una forza motrice potente e universale.