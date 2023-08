Elezioni regionali Sardegna 2024: data, candidati e sondaggi

Elezioni regionali Sardegna 2024, la guida: non è stata ancora ufficializzata la data del voto ma i seggi con ogni probabilità torneranno ad aprirsi a febbraio. Anche per quanto riguarda i candidati al momento regna l’incertezza.

L’attuale presidente Christian Solinas, ultimo in un recente sondaggio di Swg sul livello di gradimento dei vari “governatori” nostrani, potrebbe non essere ricandidato dal centrodestra che si starebbe guardando intorno.

Sul fronte delle opposizioni appare probabile alle elezioni regionali in Sardegna un simposio tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, con un patto giallorosso che però potrebbe andare a escludere dalla coalizione Azione e Italia Viva.

In attesa degli immancabili sondaggi, diamo uno sguardo nel dettaglio alla possibile data delle elezioni regionali Sardegna 2024, alla legge elettorale in vigore e a chi potrebbero essere i possibili candidati.

Elezioni regionali Sardegna 2024: la data

Le elezioni regionali 2024 interesseranno in totale cinque Regioni: oltre alla Sardegna, saranno chiamate a eleggere un nuovo presidente anche Abruzzo, Basilicata, Piemonte e Umbria. Le urne dovrebbero aprirsi in date differenti, con il voto in Piemonte che potrebbe essere accorpato alle elezioni europee del 9 giugno.

In Sardegna nel 2019 per le elezioni regionali si è votato in data 24 febbraio e, salvo colpi di scena, anche nel 2024 i sardi saranno chiamati a recarsi ai seggi nel secondo mese del prossimo anno.

Al momento la Regione Sardegna non ha ancora ufficializzato la data e gli orari delle elezioni regionali 2024.

Elezioni regionali Sardegna: la legge elettorale

La legge elettorale per le elezioni in Sardegna è stata modificata per l’ultima volta nel 2013. Per garantire la governabilità, sarà eletto governatore il candidato più votato: se dovesse ottenere tra il 25% e il 40% dei voti ci sarà un premio di maggioranza del 55% dei seggi, oltre il 40% invece il premio sarà del 60%.

Con meno del 25% invece non scatterà alcun premio di maggioranza. La legge elettorale prevede la possibilità di effettuare un voto disgiunto (si può votare per una lista e per un candidato presidente non collegati fra loro), mentre la soglia di sbarramento è del 10% per le coalizioni e del 5% per le liste non coalizzate.

La Regione è poi divisa in otto circoscrizioni elettorali a cui sono state assegnate un numero stabilito di seggi: Cagliari (20), Sassari (12), Nuoro (6), Olbia-Tempio (6), Oristano (6), Carboia-Iglesias (4), Medio Campidano (3), Ogliastra (2). Il sessantesimo seggio sarà assegnato al secondo piazzato tra i candidati governatore.

Come si vota elezioni regionali Sardegna Il manifesto su come si vota alle elezioni regionali in Sardegna

I candidati

Al momento non ci sono candidati ufficiali per le elezioni regionali Sardegna 2024. Il voto di febbraio però sta iniziando ad avvicinarsi e nei vari schieramenti sono in corso le immancabili “grandi manovre”.

Christian Solinas nel 2019 ha vinto nettamente le elezioni regionali con il 47%; cinque anni più tardi però l’attuale presidente della Sardegna non sembrerebbe essere certo di poter contare ancora sul sostegno di tutta la coalizione di centrodestra.

Da tempo infatti si parla di una possibile investitura per Paolo Truzzu, attuale sindaco di Cagliari, ma alla fine la scelta potrebbe ricadere su un figura civica invece che politica: a prescindere, visti i nuovi rapporti di forza l’ultima parola dovrebbe spettare a Fratelli d’Italia.

Nell’ambito dell’opposizione sembrerebbe essere scontata una alleanza Pd-Movimento 5 Stelle-sinistra. Per il candidato in Sardegna i pentastellati sembrerebbe puntare forte sull’ex viceministro Alessandra Todde, mentre tra i dem è particolarmente in auge il nome del sindaco di Quartu Graziano Milla.

Non è da escludere che alla fine il centrosinistra possa decidere di scegliere il proprio candidato alle elezioni regionali in Sardegna tramite le primarie, mentre ancora c’è da capire cosa faranno Azione e Italia Viva.