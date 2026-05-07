Le elezioni comunali di Reggio Calabria 2026 sono tra le più attese dell’intera tornata amministrativa di primavera. Il capoluogo dello Stretto sceglie il nuovo sindaco tra 4 candidati supportati da 21 liste. La sfida segna anche la fine del ciclo amministrativo di Giuseppe Falcomatà, sindaco della città dal 2014.

Si vota domenica 24 maggio (ore 7–23) e lunedì 25 maggio (ore 7–15). Se nessun candidato supera il 50% + 1 dei voti validi, si andrà al ballottaggio previsto per 7 e 8 giugno.

I candidati sindaco a Reggio Calabria

Per il centrodestra è in campo Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia e segretario regionale del partito in Calabria. La sua coalizione è la più numerosa della competizione: 12 liste a suo sostegno. Tra le iniziative rivendicate da Cannizzaro c’è l’emendamento che ha ottenuto 25 milioni di euro per il rilancio dell’aeroporto Tito Minniti.

Per il centrosinistra corre Demetrio «Mimmo» Battaglia, esponente del Partito Democratico che ha vinto le primarie di coalizione nel marzo 2026, ottenendo il 48,7% delle preferenze davanti a Giovanni Muraca (31,48%) e Massimo Canale (19,82%). Battaglia è l’attuale sindaco facente funzione di Reggio Calabria - candidato della coalizione uscente - e corre quindi con il vantaggio della conoscenza diretta della macchina amministrativa. Il centrosinistra sostiene Battaglia con 6 liste.

Completano il quadro due candidature civiche: Eduardo Lamberti Castronuovo e Saverio Pazzano, entrambi con lista di supporto.

Le liste in campo

Centrodestra (12 liste) : Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Azione, Alternativa Popolare, Democrazia Cristiana-Libertas/Udc e liste civiche di appoggio a Cannizzaro

: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Azione, Alternativa Popolare, Democrazia Cristiana-Libertas/Udc e liste civiche di appoggio a Cannizzaro Centrosinistra (6 liste) : Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e liste civiche di appoggio a Battaglia

: Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e liste civiche di appoggio a Battaglia Liste civiche autonome: una o più liste per Lamberti Castronuovo e Pazzano

Come si vota a Reggio Calabria il 24 maggio

Reggio Calabria supera i 15.000 abitanti, quindi si applica il sistema a doppio turno: occorre superare il 50% + 1 dei voti validi per vincere al primo turno. In caso contrario i due candidati più votati si sfidano al ballottaggio del 7 e 8 giugno.

Sulla scheda è riportato il nome di ciascun candidato sindaco con accanto i simboli delle liste collegate. L’elettore può votare solo la lista (il voto va anche al candidato sindaco collegato), solo il candidato sindaco, oppure esprimere una preferenza per un candidato al consiglio comunale. È ammesso il voto disgiunto. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento d’identità valido.

Contestualmente si vota anche per le cinque circoscrizioni cittadine, recentemente reintrodotte.

Per ogni dettaglio sulle modalità di voto consulta la guida completa alle elezioni amministrative.

Quando escono i risultati

Lo spoglio inizia lunedì 25 maggio alle ore 15:00, subito dopo la chiusura dei seggi. In caso di ballottaggio, la stessa procedura si ripete il 7 e 8 giugno, con lo spoglio che prenderà il via lunedì 8 giugno alle 15:00.

Il risultato di Reggio Calabria è considerato uno dei test politici più significativi per il centrodestra nel Sud Italia. Il centrodestra punta a conquistare il Comune già al primo turno, mentre il centrosinistra prova a confermare la guida della città dopo il lungo ciclo amministrativo targato Falcomatà.