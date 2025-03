Elezioni amministrative Bolzano 2025: data, candidati e sondaggi

Come investire in borsa?

Elezioni amministrative Bolzano 2025: si avvicina sempre più il momento del voto, con le urne che si apriranno a inizio maggio in una data differente - in nome dell’autonomia - rispetto al resto del Paese che invece si recherà ai seggi tre settimane più tardi.

In totale sono sei i candidati in corsa. In queste elezioni amministrative a Bolzano nel centrosinistra non è più candidabile l’attuale sindaco Renzo Caramaschi, giunto ormai al termine del suo secondo mandato; la scelta così è ricaduta su Juri Andriollo, assessore alle Politiche Sociali in carica.

Questa scelta però ha provocato la corsa separata sia del Team K sia del Movimento 5 Stelle, che hanno candidato rispettivamente Matthias Cologna e Simonetta Lucchi.

Il centrodestra invece ha deciso di affidarsi a Claudio Corrarati, mentre il Südtiroler Volkspartei ha scelto di puntare su Stephan Konder; a completare il novero dei candidati c’è il civico Angelo Gennaccaro.

Ecco allora una guida alle elezioni Bolzano 2025, con la data ufficiale, la legge elettorale, chi saranno nel dettaglio i candidati e cosa dicono i sondaggi elettorali.

Data e orari elezioni Bolzano 2025 Le elezioni amministrative 2025 interesseranno in totale 461 Comuni, quasi tutti appartenenti a Regioni a statuto speciale come la Valle d’Aosta o il Trentino-Alto Adige, dove oltre a Bolzano si voterà anche a Trento. Il primo turno delle elezioni Bolzano 2025 si terrà in domenica 4 maggio, con una data diversa dal resto del Paese che invece si recherà alle urne per le comunali alla fine dello stesso mese. Questi saranno gli orari del voto delle amministrative Bolzano 2025. domenica 4 maggio dalle ore 7 alle ore 22; L’eventuale ballottaggio ci sarà invece in data domenica 18 maggio con i medesimi orari del primo turno. leggi anche Elezioni amministrative 2025, quando si vota? Data e Comuni interessati

La legge elettorale delle amministrative a Bolzano In Trentino-Alto Adige la legge elettorale delle elezioni amministrative ha delle regole differenti rispetto a quella in vigore nel resto d’Italia; resta però lo stampo maggioritario per quanto riguarda l’elezione del sindaco, mentre la ripartizione dei consiglieri avviene in maniera proporzionale. Essendo Bolzano un Comune con più di 15.000 abitanti, se nessun candidato al primo turno dovesse ottenere la maggioranza assoluta allora si procederà a un ballottaggio tra i due più votati. Nel caso si dovesse verificare una perfetta parità nel testa a testa, sarà eletto sindaco il candidato più anziano. L’elezione dei 45 consiglieri comunali è effettuata a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ottenuta col metodo del quoziente naturale e dei più alti resti. Nei comuni della Provincia di Bolzano la composizione della giunta comunale deve corrispondere alla consistenza dei gruppi linguistici così come essi sono rappresentati nel consiglio comunale. Ogni gruppo linguistico ha comunque il diritto di essere rappresentato nella giunta comunale, se nel consiglio vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo medesimo. A differenza del resto d’Italia, alle elezioni amministrative a Bolzano non è ammesso il voto disgiunto, con l’elettore che può esprimere fino a quattro voti di preferenza senza la necessità di votare generi diversi per candidati alla carica di consigliere comunale della lista prescelta. leggi anche Elezioni amministrative, ballottaggio elezione sindaco: come funziona e come si vota