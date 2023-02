Elezioni amministrative Ancona 2023: data, candidati e sondaggi

Elezioni amministrative Ancona 2023, la guida al voto: grandi manovre in vista delle comunali che si terranno domenica 14 e lunedì 15 maggio come deciso dal governo durante il Consiglio dei ministri.

Alle elezioni amministrative 2023 ad Ancona non sarà presente Valeria Mancinelli, l’attuale sindaca del Partito Democratico che è giunta ormai al termine del suo secondo mandato; tramite le primarie, il centrosinistra ha indicato Ida Simonella come propria candidata.

Andrà per conto proprio invece il Movimento 5 Stelle, che sta dialogando insieme ai Verdi e al consigliere comunale uscente Francesco Rubini di Altra Idea di Città Ancona: ancora però mancherebbe la fumata bianca decisiva. Tutto deciso invece nel centrodestra che punterà su Daniele Silvetti.

In attesa degli immancabili sondaggi elettorali, vediamo quali saranno nel dettaglio data e orari delle elezioni amministrative Ancona 2023, i possibili candidati e quali sono i dettami della legge elettorale.

Elezioni amministrative Ancona 2023: la data

Le elezioni amministrative 2023 ad Ancona si terranno in data domenica 14 (dalle ore 07:00 alle ore 23:00) e lunedì 15 maggio (dalle ore 07:00 alle ore 15:00).

Gli eventuali ballottaggi invece avranno luogo il 28 e 29 maggio con gli stessi orari; resta da capire ora se in una di queste date ci sarà un accorpamento con le elezioni regionali in Molise previste in primavera, mentre la Provincia autonoma di Trento sceglierà il nuovo presidente in autunno.

In nome dell’autonomia, in Sicilia invece per le elezioni amministrative si voterà il 28 e 29 maggio mentre in Friuli, dove sono in calendario anche le regionali, le urne si apriranno in data 2 e 3 aprile.

La legge elettorale

La legge elettorale delle elezioni amministrative in Italia è di stampo maggioritario per quanto riguarda l’elezione del sindaco, mentre la ripartizione dei consiglieri avviene in maniera proporzionale.

Essendo Ancona un Comune con più di 15.000 abitanti, se nessun candidato al primo turno dovesse ottenere la maggioranza assoluta allora si procederà a un ballottaggio tra i due più votati. Nel caso si dovesse verificare una perfetta parità nel testa a testa, sarà eletto sindaco il candidato più anziano.

Per garantire la formazione di una maggioranza solida e di conseguenza una sostanziale governabilità, alle liste collegate al candidato sindaco risultato vincitore verrà attribuito il 60% dei seggi. I restanti posti nel Consiglio verranno poi assegnati alle altre liste in maniera proporzionale attraverso il “metodo D’Hondt”.

Alla divisione dei seggi, si andranno a eleggere nel totale 32 consiglieri escluso il sindaco, saranno ammesse tutte le liste e i gruppi di liste di candidati che avranno superato la soglia di sbarramento del 3% dei voti validi.

Per quanto riguarda le modalità di voto, nei comuni con più di 15.000 abitanti è ammesso il voto disgiunto, con l’elettore che potrà esprimere fino a due preferenze mantenendo però la parità di genere (un uomo e una donna).

I candidati

Alle elezioni amministrative ad Ancona il centrosinistra, per il dopo Mancinelli, ha giocato d’anticipo formando una coalizione denominata Progetto Ancona 2023: oltre al Pd, ci sono anche Azione-Italia Viva, +Europa, Articolo-1, Psi e diverse liste civiche.

Le primarie di coalizione per la scelta del candidato sindaco ad Ancona hanno visto prevalere Ida Simonella, con l’attuale assessore che ha avuto la meglio su Carlo Pesaresi per poco più di quaranta voti: 1.958 a 1.913.

Non faranno parte della coalizione il Movimento 5 Stelle e i Verdi: i due partiti hanno aperto un dialogo con Francesco Rubini che, con la sua lista Altra Idea di Città Ancona, alle elezioni 2018 è riuscito a prendere il 6,5%. Al momento però mancherebbe ancora l’intesa sul candidato sindaco.

Nel centrodestra tutto fatto per la candidatura dell’avvocato Francesco Silvetti, ex vicecoordinatore regionale di Forza Italia, mentre nell’ambito civico c’è da registrare la nascita della lista Ripartiamo dai Giovani che dovrebbe essere in campo in queste elezioni ad Ancona con un proprio candidato.