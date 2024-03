Elezioni Abruzzo 2024, la DIRETTA live: urne aperte, attesa per i risultati

Elezioni regionali Abruzzo 2024, la diretta live del voto: si sono aperte regolarmente le urne alle ore 07:00 di oggi domenica 10 marzo, con le operazioni di voto che andranno avanti fino alle ore 23:00. Una volta chiuse le urne, subito inizierà lo spoglio con i risultati che saranno in qualche modo anticipati dagli immancabili exit poll.

Sono due i candidati in corsa alle elezioni regionali Abruzzo 2024: il presidente uscente di centrodestra Marco Marsilio e Luciano D’Amico, l’ex rettore dell’Università di Teramo che è sostenuto da un’ampia coalizione di centrosinistra.

Si tratterà di una sorta di ballottaggio, con il candidato capace di prendere un solo voto in più rispetto all’avversario che sarà il prossimo presidente di Regione. Un voto questo in Abruzzo che da giorni sta calamitando tutte le attenzioni anche a livello nazionale, visto che il centrosinistra - dopo aver vinto in Sardegna - cerca un nuovo “sgambetto” al centrodestra per mettere ulteriormente in difficoltà il governo.

Per poter seguire tutte le ultime notizie in merito a queste delicatissime elezioni regionali in Abruzzo, qui di seguito potrà essere seguita la diretta live del voto mentre, a partire dalle ore 23:00, sarà possibile consultare lo spoglio aggiornato in tempo reale fino alla proclamazione dei risultati ufficiali.

Elezioni regionali Abruzzo 2024: i risultati

Lo spoglio dei voti delle elezioni regionali Abruzzo 2024 prenderà il via alle ore 23:00. Questi sono i risultati parziali dopo lo scrutinio di 0 sezioni su 1.634.

Candidato Liste Voti Luciano D’Amico Pd, M5s, Azione, Alleanza Verdi-Sinistra, Abruzzo Insieme, Riformisti e Civici / Marco Marsilio Fdi, Forza Italia, Lega, Marsilio Presidente, Noi Moderati, Udc-Dc /

Alle elezioni regionali in Abruzzo vincerà il candidato capace di ottenere più voti: visti i solo due aspiranti presidente in campo, questo voto può essere definito un ballottaggio tra Marsilio e D’Amico per un ritorno a quel bipolarismo centrodestra-centrosinistra che ha caratterizzato i primi anni di questa seconda Repubblica.

Elezioni Abruzzo 2024: la diretta live

09:10 Come si vota alle elezioni in Abruzzo Le elezioni regionali in Abruzzo saranno un turno unico senza ballottaggio. Secondo la leggere elettorale della Regione, non è ammesso il voto disgiunto tra candidato e liste e quindi l’elettore non potrà esprimere il voto per una lista se ha indicato un candidato Presidente di un’altra. L’elettorato può: votare un candidato Presidente, senza che il voto non si estenda alle liste ad esso collegate;

votare una lista e il voto si estenderà anche al candidato Presidente di essa;

votare uno o più candidati Presidente (purché di genere diverso) e una delle liste ad esso collegate.

07:15 Risultati anticipati dagli exit poll A differenza delle elezioni regionali in Sardegna, per l’Abruzzo dovrebbero essere diffusi degli exit poll e poi delle proiezioni che, in qualche modo, proveranno a ipotizzare quelli che saranno i risultati ufficiali.

07:05 Elezioni Abruzzo: per cosa si vota Alle elezioni regionali in Abruzzo si vota per eleggere il presidente della Regione e 29 consiglieri regionali: altri due posti poi saranno riservati al presidente eletto e al secondo candidato.