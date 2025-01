Ecobonus auto, ci sono ancora fondi disponibili?

Sono ancora disponibili i fondi dell’Ecobonus auto? Brutte notizie per chi vuole acquistare un’auto sfruttando gli incentivi messi a disposizione dallo Stato, sono, infatti, terminati gli incentivi per l’acquisto di “auto”.

Cosa succede ora? Ci sarà un rifinanziamento della misura? Ecco le indiscrezioni che arrivano dal Governo.

Ecobonus auto terminate le risorse per l’acquisto di auto meno inquinanti.

Cosa sono gli Ecobonus auto? Obiettivo comune è inquinare meno al fine di contrastare i cambiamenti climatici e tutelare l’ecosistema, ma non è facile ridurre le emissioni inquinanti in un mondo globalizzato, sempre più veloce e propenso al consumismo e quindi i vari Governi tendono a incentivare l’uso di tecnologie innovative e che consentono di ridurre le emissioni inquinanti. La mobilità sostenibile è uno degli ambiti in cui si agisce.

Gli Ecobonus auto sono una misura largamente utilizzata nel tempo in Italia, non solo per sostenere l’acquisto di veicoli meno inquinanti, ma anche, e in passato prevalentemente, per sostenere le società operanti nel settore Automotive che subisce in maniera particolarmente violenta i contraccolpi dell’economia.

Gli Ecobonus 2024 prevedevano diverse tipologie di aiuto per l’acquisto di un’auto ed erano riconosciuti anche per i veicoli usati. Gli sconti dipendevano dai livelli di emissioni prodotti, per i veicoli meno inquinanti gli incentivi erano più elevati. La piattaforma per accedere agli ecoincentivi è stata aperta il 3 giugno del 2024.

Fin da subito sono terminati i fondi disponibili per i veicoli elettrici, a ottobre sono terminati i fondi per veicoli commerciali e alcuni modelli endotermici, così come le risorse destinate al cosiddetto bonus retrofit, cioè l’incentivo per l’installazione di impianti GPL e a metano. Fino a poco tempo fa erano ancora disponibili i fondi per i veicoli ibridi.

leggi anche Ecoincentivi auto 2024: quali sono rimasti e come ottenerli

Ci sarà un Ecobonus auto 2025?

Gli Ecobonus 2024 erano particolarmente interessanti perché hanno consentito di ricevere sconti fino a 13.750 euro per l’acquisto di un’auto elettrica con rottamazione di un veicolo inquinante.

Terminati gli incentivi molti si chiedono quali sono le prospettive per il prossimo anno e se conviene attendere prima di un nuovo acquisto in vista del rifinanziamento del fondo Ecobonus. Per gli acquirenti purtroppo non ci sono buone notizie, infatti, non sono previsti incentivi.

Il Ministro del made in Italy, Adolfo Urso, ha sottolineato che ci saranno aiuti al settore automotive, ma gli stessi saranno destinati alle imprese, in particolare alla componentistica al fine di favorire lo sviluppo di nuove tecnologie. Non sappiamo quanto tali aiuti possano poi incidere sul prezzo finale dei veicoli e quindi portare vantaggio agli automobilisti.