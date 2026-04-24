Per evitare truffe al bancomat, basta premere semplicemente un pulsante dopo il prelievo per proteggere i tuoi dati. Ecco qual è e i 5 consigli da seguire per prelievi sicuri.
Spingere un semplice pulsante può evitarti settimane di problemi. Quando sei al bancomat, quel click finale che molti saltano è proprio quello che può fare la differenza tra un’operazione sicura e una brutta sorpresa sul conto.
Il mondo sta osservando una rapidissima evoluzione delle truffe agli sportelli ATM. Tecniche come lo skimming (che copia i dati della carta) e il phishing, sempre più sofisticate, rendono i prelievi un momento delicato.
Non serve però diventare paranoici: basta adottare qualche accortezza, a partire da una che in pochi conoscono davvero.
leggi anche
Addio al PIN a 4 cifre per le carte di credito. Ecco cosa c’è da sapere sul nuovo sistema biometrico
Bancomat, il tasto che (quasi) nessuno usa ma che conta davvero
Alla fine del prelievo, invece di allontanarti subito, premi sempre “Annulla”.
Sembra banale, ma non lo è. Questo comando forza la chiusura della sessione sul terminale. Senza questo passaggio, in alcuni casi il sistema può restare attivo per qualche secondo in più del necessario. Un tempo minimo, ma sufficiente per chi sa come approfittarne.
È tutt’altro che una teoria allarmistica. Diversi esperti di sicurezza bancaria e istituzioni, come la Banca di Spagna, lo indicano come uno dei comportamenti più semplici ed efficaci per ridurre i rischi.
L’errore più comune dopo il prelievo al Bancomat
La scena è sempre la stessa: prelievo completato, contanti in tasca, carta ritirata e via di fretta. Ma ecco l’insidia. Non chiudere esplicitamente la sessione significa lasciare al sistema il compito di farlo automaticamente. Nella maggior parte dei casi va tutto bene, ma quando qualcosa non funziona alla perfezione (o, ancora, quando qualcuno è pronto ad approfittarne) il rischio aumenta.
Un altro aspetto spesso sottovalutato è la ricevuta. Molti la stampano e la buttano nel primo cestino che trovano. Ma dentro ci possono essere informazioni utili a chi vuole ricostruire i tuoi dati come saldo, ultime cifre della carta, orari delle operazioni. Meglio evitare di stamparla o conservarla con attenzione.
Le 5 regole che ti evitano brutte sorprese al Bancomat
Premere “Annulla” è solo una delle buoni abitudini da seguire quando si prelevano contanti. Se vuoi davvero ridurre al minimo i rischi, ecco degli altri preziosi consigli che vale la pena seguire ogni volta che usi un bancomat.
- Scegli bene dove prelevare. Preferisci sportelli in zone illuminate e frequentate, meglio ancora se all’interno di filiali o centri commerciali. Gli ATM isolati sono più facili da manomettere.
- Dai un’occhiata prima di inserire la carta. Se qualcosa ti sembra fuori posto (fessure strane, parti che si muovono, tastiere “spesse”) lascia perdere. Gli skimmer sono progettati per passare inosservati, ma spesso un occhio attento nota anomalie.
- Copri sempre il PIN. Anche se ti sembra esagerato, da paranoici, non lo è. Microcamere e occhi indiscreti sono ancora tra i metodi più usati per rubare codici.
- Diffida da chi si avvicina troppo. Chi offre aiuto senza essere stato chiamato, soprattutto mentre stai digitando o hai la carta in mano, non è mai una buona notizia. Meglio interrompere l’operazione.
- Se qualcosa non torna, fermati subito. Carta trattenuta, schermate strane, lentezza anomala: premi “Annulla”, allontanati e contatta subito la banca. Agire in fretta è fondamentale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA