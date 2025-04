Ecco il Borgo più bello d’Italia del 2025 e perché dobbiamo correre a visitarlo

Come investire in borsa?

L’Italia è il Paese che vanta il maggior numero di attrazioni e punti di interesse culturali e turistici al mondo. E non è solo per la presenza di città dalla storia secolare come Roma e Venezia. Il vero segreto che rende unico lo Stivale sono le centinaia di piccoli borghi, ognuno di essi con una storia da raccontare e con spettacoli unici da mostrare a chi li visita.

Ogni anno uno di questi paesini viene premiato come Borgo più bello d’Italia all’interno del concorso “Il borgo dei borghi” della seguitissima trasmissione Kilimangiaro di RAI3. Due giorni fa è stato svelato il nome del vincitore 2025: Militello in Val di Catania.

Militello in Val di Catania è stato eletto Borgo più bello d’Italia 2025 Militello in Val di Catania è un borgo di poco più di 6.000 abitanti situato nel cuore della Città Metropolitana di Catania. E da due giorni è anche il Borgo più bello d’Italia dopo aver battuto la concorrenza di Agliè in Piemonte e Vignanello, nel Lazio. Il premio non sorprende chi conosce bene questa perla siciliana. Militello è un borgo che merita una visita al di là del premio. Stiamo infatti parlando di uno dei paesini che fa parte del “comprensorio del barocco”, patrimonio culturale UNESCO, che ha dato i natali a Pippo Baudo e che, probabilmente, vanta il maggiori numero di attrazioni d’Italia in proporzione alle ridotte dimensioni.

Cosa vedere a Militello in Val di Catania Soltanto il centro storico di Militello meriterebbe un’intera vacanza. Basti pensare che passeggiando per le vie principali si contano più di 20 tra chiese e meravigliosi palazzi nobiliari e che proprio qui si trova l’Abbazia di San Benedetto, il terzo monastero benedettino più grande della Regione Sicilia. Il tutto incastonato in una valle dai panorami stupendi e con siti archeologici tra i più importanti d’Italia. Che dire, poi, della tradizione culinaria? Militello è famosa per le Cassatelline della zia monaca, antichissimo dolce a base di confettura, cioccolato e mandole e per la mostarda di fichi d’india, ricetta a cui è dedicata addirittura una sagra che si tiene a ottobre di ogni anno.

Cosa vedere nei dintorni Militello merita una vacanza di due o tre giorni. I suoi dintorni non sono da meno. Il borgo sorge infatti sopra la valle del torrente Oxena, un luogo magico fatto di canyon, grotte, piccole cascate e numerosi siti di interesse archeologico. Un vero e proprio paradiso per gli escursionisti e per gli appassionati di trekking che in primavera o a inizio autunno (i periodi migliori per visitare la valle evitando i pericoli delle altissime temperature estive) possono godersi alcuni dei paesaggi più suggestivi di tutto il Sud Italia.