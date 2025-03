Ecco i dispositivi Samsung che saranno aggiornati a One UI 7 con Android il 7 aprile

Samsung ha fatto del sistema operativo indipendente un fiore all’occhiello del suo business. Tutti i dispositivi che fanno parte del parco prodotti del colosso sudcoreano dispongono di una versione personalizzata di Android che presenta diverse peculiarità, sia dal punto di vista dell’interfaccia che delle funzionalità proposte. Ed è proprio in questo senso che, nei giorni scorsi, è stato annunciato l’arrivo di One UI 7.

Questo update dell’interfaccia utente verrà rilasciato ufficialmente il 7 aprile e porterà con sé alcune migliorie non da poco che riguardano in particolare un design tutto nuovo, una personalizzazione ancor più capillare e un controllo preciso dell’esperienza utente. Oltre a una integrazione precisa con le funzionalità proposte dall’Intelligenza Artificiale. Come già successo in passato, anche questa volta non tutti i dispositivi potranno però ricevere il software rinnovato. Ecco la lista completa, controlla se c’è anche il tuo.

Potrebbe volerci qualche giorno prima del rilascio definitivo per tutti, dunque non temere se ancora non lo vedrai disponibile sul tuo dispositivo il 7 aprile . Il rollout globale si completerà probabilmente nel giro di una settimana.

La notizia lanciata da Samsung ha da subito scatenato l’entusiasmo degli utenti. Con l’arrivo della One UI 7 , infatti, sarà possibile godere di un dispositivo ancor più funzionale e integrato con alcuni degli strumenti che più stanno facendo parlare in queste settimane nel mondo tech.

Le novità di One UI 7

Sono diverse le novità che Samsung ha voluto introdurre con il rilascio della nuova One UI 7 per i suoi dispositivi. Per prima cosa, è ufficialmente disponibile la Now Bar, in grado di fornire aggiornamenti in tempo reale sula schermata di blocco. Focus poi sulle prestazioni, rese migliori, più interattive e reattive.

Per ciò che riguarda la navigazione, sarà tutto più semplice per via di una gerarchia imposta che renderà gli elementi grafici più chiari e visibili. Infine è bene citare l’Intelligenza Artificiale che, con questo update, assumerà un ruolo ancor più predominante.

Google Gemini sarà integrato alla perfezione e consentirà un controllo più pratico con un semplice tocco sul pulsante apposito. AI Select invece fornirà suggerimenti in tempo reale, in base al contesto. Non mancheranno Writing Assist per riassumere o formattare testi, Drawing Assist per dare vita alle proprie idee con un prompt di comandi e Audio Eraser per l’editing avanzato.