Ecco gli unici hotel al mondo con 7 stelle. Uno si trova in Italia

Il tema delle stelle da assegnare a un albergo è da sempre molto controverso. Sia che si parli di hotel alla “portata” dei comuni mortali, sia che si tratti di strutture extra lusso. Quello che è certo, però, è che gli hotel di cui parleremo nelle prossime righe hanno decisamente una marcia in più.

Sono infatti tra i pochi al mondo ad aver ottenuto il riconoscimento di 7 stelle. Vediamo perché.

L’unico hotel italiano da 7 stelle si trova a Milano Pochi lo sanno ma anche l’Italia ospita uno dei pochi 7 stelle al mondo, ovvero il Galleria Vik Milano Hotel, a Milano, precedentemente noto con il nome di TownHouse Galleria. Il Galleria Vik è uno dei pochi alberghi del pianeta che permette di soggiornare dentro un monumento nazionale, la Galleria Vittorio Emanuele II. Un’idea, quella di vivere dentro un’opera d’arte, ben visibile anche all’interno grazie alle installazioni italiane e internazionali presenti nelle 89 camere (suite comprese), ai bagni in marmo e alle pareti realizzate con splendido stucco veneziano.

La “Vela” di Dubai La “Vela” di Dubai è il simbolo dell’Emirato, nonché la sede di uno degli alberghi più lussuosi del pianeta: il Burj Al Arab. Auto-proclamatosi unico 7 stelle al mondo, questo hotel ospita 199 suite esclusive, la bellezza di 6 ristoranti e un servizio maggiordomo disponibile h24. Il costo per una notte in una suite? Dai 20.000 euro in su.

Il lusso domina in Asia In Asia ci sono ben due hotel a 7 stelle: il Signiel Seoul in Corea del Sud e il Pangu 7 Star Hotel Beijing di Pechino, in Cina. Il primo occupa 25 piani della Lotte World Tower, il grattacielo più alto di Seul e uno dei più alti del pianeta con i suoi più di 550 metri di altezza. Esempio di architettura completamente sostenibile studiato in tutto il mondo, questo hotel offre una vista spettacolare sul lago Seokchon, famoso per la fioritura primaverile di oltre 1000 ciliegi. La Cina è nota anche con il soprannome di “Paese del Dragone” ed è proprio a questo simbolo di buon auspicio che è ispirato il Pangu 7 Star Hotel Beijing. Localizzato in un complesso fatto proprio a forma di drago, l’hotel cinese è un paradiso del lusso con 3 ristoranti e un bar che offre tutti i giorni musica dal vivo.

L’incredibile Hotel President Wilson di Ginevra Torniamo in Europa per scoprire uno degli alberghi più belli del Vecchio Continente: l’Hotel President Wilson di Ginevra. Affacciato direttamente sulle sponde del lago, questo albergo è famoso nel mondo per la presenza della Royal Penthouse Suite, una vera e propria “casa” con 12 stanze da letto e che di solito viene riservata ai Capi di Stato in visita in Svizzera.