Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Ecco gli unici hotel al mondo con 7 stelle. Uno si trova in Italia

Andrea Fabbri

11 Settembre 2025 - 05:22

Pochi lo sanno ma nel mondo esistono anche hotel a 7 stelle che sembrano usciti da un libro di fantasia. E uno dei più belli in assoluto si trova in Italia

Ecco gli unici hotel al mondo con 7 stelle. Uno si trova in Italia

Seguici su

Il tema delle stelle da assegnare a un albergo è da sempre molto controverso. Sia che si parli di hotel alla “portata” dei comuni mortali, sia che si tratti di strutture extra lusso. Quello che è certo, però, è che gli hotel di cui parleremo nelle prossime righe hanno decisamente una marcia in più.

Sono infatti tra i pochi al mondo ad aver ottenuto il riconoscimento di 7 stelle. Vediamo perché.

leggi anche

Un famoso hotel ha chiuso per sempre e licenzia i suoi dipendenti
Un famoso hotel ha chiuso per sempre e licenzia i suoi dipendenti

L’unico hotel italiano da 7 stelle si trova a Milano

Pochi lo sanno ma anche l’Italia ospita uno dei pochi 7 stelle al mondo, ovvero il Galleria Vik Milano Hotel, a Milano, precedentemente noto con il nome di TownHouse Galleria.

Il Galleria Vik è uno dei pochi alberghi del pianeta che permette di soggiornare dentro un monumento nazionale, la Galleria Vittorio Emanuele II. Un’idea, quella di vivere dentro un’opera d’arte, ben visibile anche all’interno grazie alle installazioni italiane e internazionali presenti nelle 89 camere (suite comprese), ai bagni in marmo e alle pareti realizzate con splendido stucco veneziano.

La “Vela” di Dubai

La “Vela” di Dubai è il simbolo dell’Emirato, nonché la sede di uno degli alberghi più lussuosi del pianeta: il Burj Al Arab.

Auto-proclamatosi unico 7 stelle al mondo, questo hotel ospita 199 suite esclusive, la bellezza di 6 ristoranti e un servizio maggiordomo disponibile h24. Il costo per una notte in una suite? Dai 20.000 euro in su.

Il lusso domina in Asia

In Asia ci sono ben due hotel a 7 stelle: il Signiel Seoul in Corea del Sud e il Pangu 7 Star Hotel Beijing di Pechino, in Cina.

Il primo occupa 25 piani della Lotte World Tower, il grattacielo più alto di Seul e uno dei più alti del pianeta con i suoi più di 550 metri di altezza. Esempio di architettura completamente sostenibile studiato in tutto il mondo, questo hotel offre una vista spettacolare sul lago Seokchon, famoso per la fioritura primaverile di oltre 1000 ciliegi.

La Cina è nota anche con il soprannome di “Paese del Dragone” ed è proprio a questo simbolo di buon auspicio che è ispirato il Pangu 7 Star Hotel Beijing. Localizzato in un complesso fatto proprio a forma di drago, l’hotel cinese è un paradiso del lusso con 3 ristoranti e un bar che offre tutti i giorni musica dal vivo.

L’incredibile Hotel President Wilson di Ginevra

Torniamo in Europa per scoprire uno degli alberghi più belli del Vecchio Continente: l’Hotel President Wilson di Ginevra.

Affacciato direttamente sulle sponde del lago, questo albergo è famoso nel mondo per la presenza della Royal Penthouse Suite, una vera e propria “casa” con 12 stanze da letto e che di solito viene riservata ai Capi di Stato in visita in Svizzera.

Il lusso sfrenato dell’Emirates Palace Mandarin Oriental di Abu Dhabi

L’Emirates Palace Mandarin Oriental di Abu Dhabi è semplicemente una delle strutture più sfarzose e lussuose del pianeta. Circondato per tre lati da giardini e per l’altro dalla sabbia del deserto, questo albergo è stato costruito con 114 cupole con colorazioni ispirate proprio a quelle della sabbia.

Quello che stupisce di più, però, sono gli interni: ovvero una combinazione di elementi della tradizione araba e dell’architettura moderna realizzati quasi totalmente in marmo e oro.

leggi anche

Non dovresti mai usare questo oggetto negli hotel. Contiene batteri fecali

Non dovresti mai usare questo oggetto negli hotel. Contiene batteri fecali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Cina
# Milano
# Corea del Sud
# Hotel
# Dubai

Iscriviti a Money.it

FT logo

LSEG alla prova del nome: quando l’immagine oscura i numeri della borsa

Mentre la London Stock Exchange arranca in Borsa, ci si interroga sul peso (…)

9 settembre 2025

La generazione tradita: perché i giovani sono sempre più infelici?

Il sogno della casa di proprietà è diventato un miraggio: stress, (…)

5 settembre 2025

Perché ci sentiamo più esposti alla criminalità in un’epoca in cui la violenza sta diminuendo?

I dati raccontano un calo storico dei crimini violenti nel Regno Unito e (…)

2 settembre 2025

Come riaccendere nei bambini la passione per i libri

Tra tecnologia, pressioni sociali e mancanza di modelli, il piacere della (…)

30 agosto 2025

Il Regno Unito punta sui dati come nuovo asset strategico

Il governo britannico valuta il potenziale economico dell’enorme patrimonio (…)

26 agosto 2025

Il tuo lavoro sopravviverà all’AI? La vera minaccia non è quella che pensi

L’AI può rendere un lavoro noioso ancora più noioso e uno interessante (…)

23 agosto 2025

SONDAGGIO
Termina il 12/09/2025 È giusto vietare gli smartphone a scuola?
VOTA ORA

Selezionati per te

Usano un ombrellone in spiaggia. Due turisti ora rischiano una multa di €3.000

Viaggi & tempo libero

Usano un ombrellone in spiaggia. Due turisti ora rischiano una multa di €3.000

1.800 euro per una vacanza in Spagna ma al loro arrivo non trovano nulla. E Booking non risponde

Viaggi & tempo libero

1.800 euro per una vacanza in Spagna ma al loro arrivo non trovano nulla. E Booking non risponde

Correlato